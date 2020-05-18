Türkiye'nin Corona ile mücadelesine dünya hayran kaldı. İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde hemşire ve doktorlar, hastaları iyileştirmek için canla başla çalıştı. Bin 100 yataklı hastanede, 3 bin hasta Corona'yı yenmeyi başardı.
Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan, hastalara tedavi sırasında yüksek dozda C vitamini uyguladıklarını vurguladı. "Her hastaya aynı tedavi protokolünü uyguladık. Yüksek doz C vitamini ile bağışıklık sistemleri desteklendi" ifadesini kullandı.
25 DERECE MÜJDESİ
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Harvard ve MIT'de yapılan çalışmalarda, 25 derece üzerindeki hava sıcaklığında Coronavirüs bulaşma oranının azaldığının tespit edildiğini duyurdu. Kara, "Ancak bu hava sıcakken virüs bulaşmaz anlamına gelmez" dedi.
Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan, hastalara tedavi sırasında yüksek dozda C vitamini uyguladıklarını vurguladı. "Her hastaya aynı tedavi protokolünü uyguladık. Yüksek doz C vitamini ile bağışıklık sistemleri desteklendi" ifadesini kullandı.
25 DERECE MÜJDESİ
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Harvard ve MIT'de yapılan çalışmalarda, 25 derece üzerindeki hava sıcaklığında Coronavirüs bulaşma oranının azaldığının tespit edildiğini duyurdu. Kara, "Ancak bu hava sıcakken virüs bulaşmaz anlamına gelmez" dedi.