Coronavirüs kontrol altına alındı, tatil planları yapılmaya başlandı





BİRLİKTE BAŞARDIK

Türkiye'nin sağlık ordusu, gecesini gündüzüne kattı. Ailesine ve çocuklarına hasret kaldı. Türk halkının da desteğiyle Corona'ya karşı verdiği mücadeleyi kazandı.







Türkiye, Corona'yı yenmeyi başardı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik ülkemizin sırrını şöyle açıkladı: Vatandaşımız kurallara uydu. Doktorlarımız, 1.5 ay önceden çalışmaya başladı.







Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, Türkiye'nin Corona ile mücadeleki başarısının sırrını açıkladı. "Şu an 83 milyonluk bir nüfusta 130 bin gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Vatandaşın desteği ile bu mümkün olabildi" ifadelerini kullandı. YOĞUN ÇALIŞMA...

Sözlerini şöyle sonlandırdı: "Çin'de vakanın ortaya çıkmasının ardından 1.5 ayı aşan bir deneyimimiz oldu. Hangi hastanelerin pandemi ve yoğun bakım ünitesi yapılacağına karar verdik. İkinci başarı konusu da tedavi yönünden. Türk hekimleri tedavilerdeki bazı yanlış algıları bertaraf etmeyi bildiler."