Kağıt parada Kovid-19 tehlikesi! Uzmanlar uyardı: Günlerce ölmüyor

İzmirli Süleyman Avinca, her türlü tedbire uydu. Ancak iddiaya göre parayı sayıp elleriyle yüzüne gözüne dokundu.
Coronavirüs oldu. Yaşamı hastanede son buldu. Erkek kardeşinin de yoğum bakımda olduğu duyuruldu.
EL HİJYENİ ÇOK ÖNEMLİ
Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu: Covid-19 parada günlerce barınıyor. Temizliğe dikkat.
Prof. Dr. Tevfik Özlü: Para en büyük tehlike. Virüs, temasla vücuda taşınıyor. Hijyen şart.
Süleyman Avinca, İzmir'de çok sevilen, başarılı bir işadamıydı.
'PARA'ZİT
İzmir iş dünyasının sevilen isimlerinden Süleyman Avinca, son yolculuğuna uğurlanırken ortaya çıkan bir durum şaşkınlığa neden oldu. Plazma tedavisi de yapılan ancak buna rağmen kurtarılamayan Avinca'nın Coronavirüs'ü paradan kaptığı ve bu şekilde hastalandığı iddia edildi. Uzmanlar da paranın büyük bir Coronavirüs riski taşıdığını söyledi. Sağlık Bakanlığı Coronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, parada uzun süre virüs kaldığını söyledi. Özlü, "Para üzerinde kalan virüsü elledikten sonra ağıza götürmek mümkün. Hiç de hijyenik olmadan yapılan bu hareketle virüs kapılması ihtimali her daim var" dedi. Bu olay sosyal medyada trend topic oldu:
DEMEK ki para saadet getirmiyormuş!
ÜZÜLDÜM. Tanırım iyi biriydi. Para gerçekten de sıkıntı.
PARA nasıl bir şeysin arkadaş. Olsa da dert olmasa da...
MAALESEF paranın gücünü bir kez daha gördük.
1 MİLYON dolar mı boş cüzdan mı? Risk alırım ben.
PARA gerçekten de sıkıntı.
KREDİ kartı kullanmak daha doğru herhalde!
PARA nasıl bir şeysin arkadaş. Olsa da dert olmasa
Coronavirüs oldu. Yaşamı hastanede son buldu. Erkek kardeşinin de yoğum bakımda olduğu duyuruldu.
EL HİJYENİ ÇOK ÖNEMLİ
Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu: Covid-19 parada günlerce barınıyor. Temizliğe dikkat.
Prof. Dr. Tevfik Özlü: Para en büyük tehlike. Virüs, temasla vücuda taşınıyor. Hijyen şart.
Süleyman Avinca, İzmir'de çok sevilen, başarılı bir işadamıydı.
'PARA'ZİT
İzmir iş dünyasının sevilen isimlerinden Süleyman Avinca, son yolculuğuna uğurlanırken ortaya çıkan bir durum şaşkınlığa neden oldu. Plazma tedavisi de yapılan ancak buna rağmen kurtarılamayan Avinca'nın Coronavirüs'ü paradan kaptığı ve bu şekilde hastalandığı iddia edildi. Uzmanlar da paranın büyük bir Coronavirüs riski taşıdığını söyledi. Sağlık Bakanlığı Coronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, parada uzun süre virüs kaldığını söyledi. Özlü, "Para üzerinde kalan virüsü elledikten sonra ağıza götürmek mümkün. Hiç de hijyenik olmadan yapılan bu hareketle virüs kapılması ihtimali her daim var" dedi. Bu olay sosyal medyada trend topic oldu:
DEMEK ki para saadet getirmiyormuş!
ÜZÜLDÜM. Tanırım iyi biriydi. Para gerçekten de sıkıntı.
PARA nasıl bir şeysin arkadaş. Olsa da dert olmasa da...
MAALESEF paranın gücünü bir kez daha gördük.
1 MİLYON dolar mı boş cüzdan mı? Risk alırım ben.
PARA gerçekten de sıkıntı.
KREDİ kartı kullanmak daha doğru herhalde!
PARA nasıl bir şeysin arkadaş. Olsa da dert olmasa