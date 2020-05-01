



'ÖNLEM ALAN DA VAR ALMAYAN DA'

Vatandaşlardan Volkan Atlas, yürürken yakın mesafeye gideceği için maske takmadığını dile getirerek, "Normalde maske takıyorum, gerekli önlemleri alıyoruz ama bazen dışarıda takılmıyor. Elbette bu hastalığın da genci yaşlısı yok, her yaşta sorun" dedi.

Bir diğer vatandaş Mustafa Süslü de, "Şu an genci yaşlısı demeden yaygın bir şekilde görülüyor. İnsanlar yeteri kadar ciddiye almıyor. Buna ben de dahil. Havalar ısınmaya başladı, nefes alma konusunda zorlandım ve çıkardım aslında maskem yanımda. Dikkatli olmak lazım" ifadelerini kullandı.

Gizem Sarı ise, "Ben mümkün olduğunca maskesiz dışarı çıkmamaya çalışıyorum. Eldiven kullanmaya çalışıyorum. Sosyal mesafeyi koruyorum, kimseyle temas etmiyorum" dedi.