İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen ve ambulans uçakla çocuklarıyla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'le ilgili yalan bilgi veren Tele-1 Televizyonu İsveç muhabiri Seda Şanlıer'in, terör örgütü yöneticisi olduğu ortaya çıktı.



SEDA ŞANLIER, THKP-C DİRENİŞ HAREKETİ TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETİCİSİ

Tele-1 Televizyonu İsveç muhabiri Seda Şanlıer'in, İsveç Halmstad'da ikamet ettiği, THKP-C Direniş Hareketi terör örgütü yöneticilerinden olduğu, 2005 yılında örgüte katılım sağladığı ve İzmir'de faaliyet yürüttüğü bildirildi.



Seda Şanlıer'in, 10 Kasım 2018 yılında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden yurtdışına çıkış yaptığı öğrenildi.







HAMZA YALÇIN'LA "DEVRİM NİKÂHLI" YAŞIYOR

Seda Şanlıer'in, THKP-C Direniş Hareketi terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden 1987 yılında İsveç'e mülteci olarak giden ve 2006 yılında İsveç vatandaşlığı alan Hamza Yalçın'la "devrim nikâhlı" olarak yaşadıkları öğrenildi.





TELE 1 TELEVİZYONU GENEL YAYIN YÖNETMENİ MERDAN YANARDAĞ

Tele-1 Televizyonu'nun genel yayın yönetmenliğini Merdan Yanardağ yapıyor. Tele-1 Televizyonu, 9 Ocak 2017'de yayın hayatına başladı.



SEDA ŞANLIER, EMRULLAH GÜLÜŞKEN'LE İLGİLİ YALAN HABERİ KAMUOYUNA DUYURDU!

Emrullah Gülüşken; İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla gönderilen ambulans uçakla çocuklarıyla Türkiye'ye getirildi.



Tele-1 Televizyonu İsveç muhabiri Seda Şanlıer, Emrullah Gülüşken hakkında kamuoyuna yalan bilgi verdi. Seda Şanlıer, Emrullah Gülüşken'in Konya Kulu Tavşançalı Köyü'nden olduğunu iddia ederek, "Tesadüftür ki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aynı memleketli. Aynı ilçe ve hatta aynı köylü oldukları belirtiliyor" dedi.



SAMİRA GÜLÜŞKEN: "BİZ BATMANLIYIZ, SAYIN BAKANIMIZ İLE DE BİR AKRABALIĞIMIZ YOK!"

Emrullah Gülüşken'in kendisi ile Türkiye'ye delen gelen ortanca kızı Samira Gülüşken, Tele 1 Televizyonu'nun iddialarını yalanladı ve "Bizler bir sürü sıkıntı ile uğraşırken sizler sırf iktidarı karalamak için bizleri asılsız yalnlarınız ile zan altında bırakıyorsnuz. Biz Batmanlıyız sayın bakanımız ile de bir akrabalığımız yok.Bilinsin ki yarından itibaren avukatımız gerekli işlemleri başlatacaktır" dedi.





Samira Gülüşken, söz konusu yalan haberi yayınlayan Tele-1 Televizyonu hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.



RIDVAN GÜLÜŞKEN: "BU DEVLET İÇİN CAN VERDİK. VERMEYE DE HAZIRIZ. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!"

Emrullah Gülüşken'in ağabeyi Rıdvan Gülüşken, Durmuş Yılmaz ve Mehmet Bekaroğlu'nu iddialarını yalanladı.



Rıdvan Gülüşken, "1973 doğumlu kardeşim Emrullah Gülüşken 25 yıl şehirler arası otobüsçülük yapmıştır. 1998 yılında Gercüş Kayapınar köyümüze dönüş sırasında teröristlerin yaptığı saldırıda otobüsümüz yakıldı. Orada kuzeni olan Öğretmen Musa Ertuğrul şehit edildi. Kendisi ve ailemiz bu vatanın öz evlatlarıyız. Bu devlet için can verdik ve vermeye hazırız ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı.



KOCA: "İSVEÇ'TEN GETİRİLEN TÜRK VATANDAŞININ İKİ ÇOCUĞU DA POZİTİF ÇIKTI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde video konferansla gerçekleşen Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Fahrettin Koca, İsveç'ten ambulans uçakla getirilen Emrullah Gülüşken adlı hastanın, kendisinin hemşehrisi olduğu iddialarının hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:



"Benim hiçbir akrabalık bağım yok. Hiç tanımıyorum. Aracı olanlardan da hiçbir akrabam veya tanışık olduğum biri olmadı. Sosyal medyadan bu bilgilendirme yapıldı. Devamında bu bilgi bana ulaştı. Sayın İsveç Büyükelçimizle de görüşerek, bu hastanın Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor mu, diye de konuştum. Kendileri bu hastanın özellikle Türkiye'de tedavi edilmesinin gerekli ve uygun olduğunu ifade ettiler. Türkiye'ye getirilmiş oldu. Şu anki tedavi durumu ise Ankara Şehir Hastanesinde devam ediyor. İki gün yoğun bakımda kaldı. Bu hastanın getirilmesinde en büyük sebeplerden biri de ciddi bir solunum sıkıntısı olmamasına rağmen altta bir kardiyak, kalp rahatsızlığının olduğunun söylenmiş olmasıdır. Bizim yaptığımız takiplerle de geçmiş dönemde muhtemelen akut romatizmal ateş dediğimiz bir tabloya bağlı kapak sorunlarının olduğunu biliyoruz."



Koca; hastanın 3 çocuğunun da getirildiğini hatırlatarak, "Büyük kızında ve 10 yaşında olanda da pozitif görüldü. Bu, İsveç tarafında bilinen bir durum değildi. Sadece babanın pozitif olduğu biliniyordu. İki çocuğunda da pozitif çıktı. Küçük olan 7 yaşındaki çocuğa yapılan testte negatif çıktı. İki gün sonra servise alınarak takibi yapıldı. Solunum sıkıntısı olmayan ve takibi yapılan hastalarımız." ifadelerini kullandı.



Bakan Koca, ambulans uçakla sadece İsveç'ten hasta getirilmediğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu süreçte daha dün Rusya'dan bir tıp öğrencisini getirdik. Tedavisi yapılmayan bir hastaydı. Bize talebi yapıldığında, endikasyon gereği getirmiş olduk. Bir hafta önce Fransa'dan 33 yaşında solunum cihazından çıkarılmak istenen bir hastayı getirdik. O hasta dün itibarıyla solunum cihazından çıkarıldı. Konya'da bir hastanemizde, şu an tedavi altında. Bu hasta da bir siyasi partimizin başkanı tarafından aracı olunarak getirilen bir hastaydı. Bu anlamda biz dünyada devlet tarafından ücreti karşılanarak, vatandaştan para almadan hava ambulansı hizmeti veren tek ülkeyiz."



