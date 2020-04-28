Emrullah Gülüşken; İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla gönderilen ambulans uçakla çocuklarıyla Türkiye'ye getirildi.

Emrullah Gülüşken'in ülkemize getirilmesi gurur kaynağı olurken, CHP ve İYİ Partili bazı isimler karalama kampanyasına girişti.

DURMUŞ YILMAZ'DAN, EMRULLAH GÜLÜŞKEN'IN BAKANIN KÖYLÜSÜ OLDUĞU İDDİASI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, İsveç'ten ülkemize getirilen Emrullah Gülüşken'in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın köylüsü olduğunu iddia etti.

Durmuş Yılmaz, "İsveç'ten Türk vatandaşımızı ambulans uçakla Türkiye'ye getirdik... Adam çifte vatandaş çıktı, Bakanın köylüsü çıktı, milyoner çıktı, parti üyesi çıktı. Covit 19 hastası da çıkmadı kardiyoloji servisinde yatıyor. Beceriksizce çekilmiş bir Türk filmi izledik film bitti.'(Alıntı)" iddiasında bulundu.

BEKAROĞLU: SAĞLIK BAKANI FAHRETTIN KOCA'NIN AKRABASI MI?"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da; "Elbette her vatandaşımızın hakkıdır ama ben çok merak ediyorum, lütfen yetkililer açıklasın, İsvec'ten ambülans uçakla getirilen ve sonradan bir halkla ilişkiler objesine dönüştürülen hasta, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın akrabası mı?" iddiasında bulundu.

ÖZKAYA: SİYASET KALPLERİNİZİ KATILAŞTIRDI VE VİCDANLARINIZI KÖRELTTİ

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanvekili avukat Ali Özkaya, Mehmet Bekaroğlu ve Durmuş Yılmaz'a tepki gösterdi.

Özkaya; "Anladık Mehmet Bekaroğlu ve Durmuş Yılmaz, siyaset kalblerinizi katılaştırdı ve vicdanlarınızı köreltti. Fakat terör örgütlerinin yalan haberine inanıp kendi Devletinizin Bakanına ve hasta yakınlarına inanmamanız için Ak Parti size ne yaptı? Bu yalanlar niçin?" diye sordu.

ÖZEL: DURMUŞ YILMAZ, YAŞINDAN DA UTANMIYORSUN ARTIK!

AK Parti Hatay Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Abdülkadir Özel de; İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'a tepki göstererek şunları söyledi:

"Yaşından da utanmıyorsun artık! -Bakan Konya Kulu'lu, Emrullah Gülüşken Batman Gercüşlü. -Parti Üyesi değil ama Avrupa'daki birçok soydaşımız gibi Cumhurbaşkanımızı seviyor.-Kardiyoloji Servisi'ndeki fotoğrafı 2014'e ait. -Önünde fotoğraf çektirdiği araba da kendisine ait değil."

"Yazmayı unuttuğu birşey daha var: Kendisi İsveç'te tedavi olmayı istememiş ve İsveç'i karaladığı için de hakkında soruşturma açılmış! Bu da yalan Durmuş Efendi!"

"DURMUŞ YILMAZ KART BİR YALANCI"

"İddia ettikleri "yalan"lar doğru olsa bile, yani Emrullah bey Bakan beyin köylüsü, Çifte vatandaş ve zengin olsa da Covid-19 hastası ise alır getirir tedavi ettiririz. Durmuş Yılmaz gibi kart bir yalancı bile TC vatandaşı olduğu için ücretsiz tedavi hakkına sahip. Daha ne olsun!"

SAMİRA GÜLÜŞKEN: "BİZ BATMANLIYIZ, SAYIN BAKANIMIZ İLE DE BİR AKRABALIĞIMIZ YOK!"

Emrullah Gülüşken'in kendisi ile Türkiye'ye delen gelen ortanca kızı Samira Gülüşken, "Bizler bir sürü sıkıntı ile uğraşırken sizler sırf iktidarı karalamak için bizleri asılsız yalnlarınız ile zan altında bırakıyorsnuz. Biz Batmanlıyız sayın bakanımız ile de bir akrabalığımız yok.Bilinsin ki yarından itibaren avukatımız gerekli işlemleri başlatacaktır" dedi ve söz konusu yalanı haberi yayınlayan Tele-1 Televizyonu hakkında dava suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

RIDVAN GÜLÜŞKEN: "BU DEVLET İÇİN CAN VERDİK. VERMEYE DE HAZIRIZ. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!"

Emrullah Gülüşken'in ağabeyi Rıdvan Gülüşken, Durmuş Yılmaz ve Mehmet Bekaroğlu'nu iddialarını yalanladı.

Rıdvan Gülüşken, "1973 doğumlu kardeşim Emrullah Gülüşken 25 yıl şehirler arası otobüsçülük yapmıştır. 1998 yılında Gercüş Kayapınar köyümüze dönüş sırasında teröristlerin yaptığı saldırıda otobüsümüz yakıldı. Orada kuzeni olan Öğretmen Musa Ertuğrul şehit edildi. Kendisi ve ailemiz bu vatanın öz evlatlarıyız. Bu devlet için can verdik ve vermeye hazırız ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı.

KENAN KIRAN / SABAH