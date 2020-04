Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Uzman Diyetisyen Vergi, bu dönemde tercih edilmesi gereken besinleri şöyle açıkladı:

"Turunçgiller, havuç, bal kabağı, yumurta, ıspanak, brokoli, pırasa, ciğer A vitamininden zengin besinler olup günlük alım miktarı gerektiği kadar karşılanmakta ve takviye olarak alımı genellikle gerekmemektedir. Fazla miktarda alımı vücutta depo edilmekte bu da toksik etki yaratarak zehirlenmeye ve karaciğer fonksiyonlarının bozulmasına neden olmaktadır. Yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, pazı, maydonoz, dereotu, yeşil biber, kivi, limon, enginar C vitamini için en iyi kaynakları oluşturmaktadır. Eksikliğinin görülme sıklığı az olup, yeterli ve dengeli beslenme ile günlük gereken C vitamini alımı sağlanmaktadır. Fazla miktarda takviye olarak alınan C vitamininin fazlası vücuttan idrar yoluyla atılmakta ve özellikle mesaneyi zorladığı için böbrek hastaları için bu durum risk oluşturmaktadır."