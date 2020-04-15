Çin'de ortaya çıkarak küresel bir salgına dönüşen koronavirüsün henüz bir tedavi yöntemi geliştirilemedi.İlaç ve aşı tedavisi için önümüzde 12 aylık bir periyodun olduğunu belirten uzmanlar, bu süre zarfında en temel korunmanın bağışıklık sistemini güçlü tutmak olduğuna dikkat çekiyor.Peki bağışıklık sistemini nasıl güçlü tutacağız? Hangi gıdaları tüketmemiz, nelere dikkat etmemiz gerekiyor?

Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Ankara Üniversitesi'nden Uzman Diyetisyen Yeliz Vergi, panik havası ile kişilerin beslenmeye dair duydukları her bilgiyi doğru kabul etmemeleri gerektiğinin altını çiziyor: