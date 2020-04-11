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    Yardımda tam not! 6 Fransız ile 1 İspanyol'u evinde misafir ediyor...

    Coronavirüs salgını dolayısıyla 'nın Fethiye ilçesinde mahsur kalan 6 Fransız ile 1 İspanyol'u, ilçede yaşayan müzisyen evinde misafir ediyor. Kaya, şarkılar söyleyip, eğlendiklerini söyledi.

    Yardımda tam not
    Coronavirüs salgını dolayısıyla 'nın Fethiye ilçesinde mahsur kalan 6 Fransız ile 1 İspanyol'u, ilçede yaşayan müzisyen Alper Kaya evinde misafir ediyor. Kaya, şarkılar söyleyip, eğlendiklerini söyledi.

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