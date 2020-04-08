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    • 08.04.2020 18:58
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    Bafra Cumhuriyet Başsavcılığından nin 'koronavirüs' haberine yalanlama!

    Koronavirüs üzerinden yalan ve provokatif haberler yapan nin bir haberi daha yalanlandı. Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı, bir mahkumun koronavirüs sebebiyle öldüğü iddialarını ve koronavirüs görüldüğü haberlerini yalanladı.

    Cumhuriyet gazetesinin 'korona' yalanı patladı!

    Yalan ve manipülatif haberleriyle ön plana çıkan koronavirüsü de yalanlarına alet ediyor.

    "MAHKUM KORONAVİRÜS SEBEBİYLE ÖLDÜ" DEDİLER
    Cumhuriyet gazeyesi tarafından "Samsun'un Bafra Cezaevi'nde 3 yıldır bulunan hükümlü Mehmet Yeter'in (70), geçtiğimiz hafta koronavirüs nedeniyle öldüğü öne sürüldü." ifadeleriyle duyurulan haberin yalan olduğu ortaya çıktı.

    BAŞSAVCILIK YALANLADI
    Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet gazetesinin yalan haberiyle ilgili açıklamada bulundu. Başsavcılıktan yapılan açıklkamada "Bafra Cezaevinde koronavirüs görüldüğü" iddiası yalanlandı.

    Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Sözcülüğü ve Medya İletişim Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medyada çıkan, "Bafra Cezaevinde koronavirüs" başlıklı haberlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

    BACAĞINDAKİ KANGREN SEBEBİYLE VEFAT ETTİ
    Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan M.Y'nin daha önce yakalandığı şeker hastalığından dolayı ayağında gelişen kangren nedeniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Tedavi sürecinde koronavirüs belirtileri gözlemlenen hükümlüye iki defa uygulanan test de negatif çıkmıştır. Bacağındaki kangrene bağlı olarak hayatını kaybeden hükümlünün vefatı, telefon edilerek ailesine bildirilmiştir. Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüse karşı tüm tedbirler en üst düzeyde alınmış olup, kurum çatısı altında pozitif vaka bulunmamaktadır. Söz konusu haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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