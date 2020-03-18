Cumhuriyet gazetesi bu sefer de Atatürk üzerinden algı operasyonunda!

Bulduğu her fırsatta Türkiye Cumhuriyeti'ni ve milli değerleri karalama kampanyasına kalkışan Cumhuriyet gazetesi, yalan haberleriyle bu kez Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden algı operasyonu yapmaya kalkıştı.

CUMHURİYET GAZETESİ'NDEN KARALAMA KAMPANYASI

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 121'inci yıl dönümü geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin katılımıyla kutlandı. Törenle ilgili bir kısım medya ise milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili algı oluşturmaya, Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim gören genç teğmenlerimizi karalamaya yönelik haberlere imza attı.

Her yıl gerçekleşen törenlerde Atatürk'ün öğrencilik dönemindeki numarası olan 1283'e geldiğinde tüm Harbiyeli 'Öğrenciler' ayağa kalkarak "içimizde!" diye bağırıyor ve en büyük Harbiyeli olan Atatürk'ün unutulmadığını hatırlatıyor. Bu görüntü hemen her yıl aynı şekilde tekrarlanıyor.

2019'DAKİ GÖRÜNTÜ

GELENEKSEL BİR DURUM

Ancak bu sahneyi bile istismar etmek isteyen Cumhuriyet Gazetesi, güya salondaki üç Harbiyeli öğrencinin ayağa kalkmadığını, bu sebeple Milli Savunma Üniversitesi öğrencilerinin Atatürk düşmanlığı yaptığını iddia etti. Oysa ki, Milli Savunma Bakanlığı yetkililerine bu konu sorulduğunda ise gerçeklerin ne nedenli çarpıtıldığı ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre; Geleneksel olarak yapılan programda, yoklama sırası geldiğinde ve Atatürk'ün numarası olan 1283 rakamı söylendiğinde sadece ama sadece Harbiyeli öğrenciler ayağa kalkıyor onun dışındaki tüm görevliler ve davetliler ise ayağa kalkmıyor.

2018'DEKİ GÖRÜNTÜ

Bu usul, hemen her yıl yapılan törende aynı şekilde uygulanmaktadır. Ayrıca son törende de daha iyi incelemede bulunsalardı aslında salonda iddia edildiği gibi üç kişi değil, daha fazla görevlinin ayağa kalkmadığını da görebileceklerdi. Bahsedilen ve ayağa kalkmadığı belirtilen üç kişinin ise öğretmen oldukları, Albay ve Teğmen rütbesinde görev yaptıkları kolayca öğrenebileceklerdi.

2020'DEKİ GÖRÜNTÜ

Tüm bu fotoğraf karesine bakarak, yetkililerden bilgi almadan ve işin aslını öğrenmeden yazıp çizen Cumhuriyet Gazetesi ve aynı gurühta olan sözde medya kurumları adeta niyet okuması yaparak Milli Savunma Üniversitesinden ve orada yetişen genç teğmenlerimizden bir özür borçludur.

1984 YILINDA DA AYNI GÖRÜNTÜ

CHP DE SKANDALA ORTAK OLDU

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de Cumhuriyet Gazetesi'nin TSK üzerinden yapmış olduğu çarpıtma ve yalan haberlerde olduğu gibi işin aslını bilmeden TBMM'de karalama kampanyasına dahil oldu.