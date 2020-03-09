Cumhuriyet'in bir yalanı daha tescillendi! Manşetten tekzip

Cumhuriyet Gazetesi'nde iki ay önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında Kanal İstanbul güzergahından arsa aldığına dair algı operasyonu amaçlayan bir haber yayımlanmıştı.

20 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan yalan haberde, "Damat İşi Biliyor" ve "Damat Kanalı Kondu" başlıklı haberde "Albayrak'ın babası Sadık Albayrak, güzergâhta yer alan Arnavutköy'e bağlı Boyalık Mahallesi'nde yaklaşık 3 dönüm arazi aldı. Sadık Albayrak, 2003 yılında satın aldığı tarla vasfındaki arazinin etrafını çevirerek prefabrik bir ev yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2011 yılında Kanal İstanbul projesinin yapılacağını duyurdu. Bundan bir yıl sonra bakan Berat Albayrak, babasının arazisine komşu olan yaklaşık 13 dönümlük araziyi satın aldı" denilmişti.







İŞTE O TEKZİP VE DÜZELTME METNİ

Cumhuriyet Gazetesi bu yalan haberini manşetinden tekzip etmek zorunda kaldı. Gazetenin bugünkü manşetinde 'Cevap ve Düzeltme'başlığıyla Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın Avukatı Ahmet Özel imzalı düzeltme metni yayınlandı.

"Cumhuriyet Gazetesi'nin Sn. Berat Albayrak'ı hedef alan sözde haberine cevabımızdır" cümlesiyle başlayan tekzip ve düzeltme metni şöyle:

"Cumhuriyet Gazetesi'nin 20 Ocak 2020 tarihinde manşetten ve devamında 4. Sayfadan "Damat İşi Biliyor" ve "Damat Kanalı Kondu" başlıklarıyla yayınlanan, Hazal Ocak tarafından kaleme alınan, müvekkilim Sn. Berat Albayrak'ı hedef alan yazı kamuoyunu Müvekkilim aleyhine yönlendirici çarpıtılmış bilgiler içermektedir. Yapılan bu haber ile Cumhuriyet Gazetesi ve yazarının Müvekkilimin şahsı üzerinde kasıtlı bir algı operasyonu yaptığı açık şekilde anlaşılmaktadır.

"SÖZDE HABERDEKİ İTHAMLAR GERÇEK DIŞIDIR"

Doğrudan Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın şahsını hedef alan ve Müvekkilimi kamuoyunun husumetine maruz bırakmayı amaçlayan bu sözde haberdeki ithamlar ve yorumlar tümüyle gerçek dışıdır. Müvekkilimin babası Sadık Albayrak tarafından 2003 yılında satın alınan üzerinde bir prefabrik evin yer aldığı köy tapulu arsaya komşu olan arsanın satışa çıkması üzerine Müvekkilim tarafından satın alınmıştır.

Arsa üzerinde herhangi bir inşaa işlemi yapılmadığı gibi arsanın niteliğini değiştirecek hiçbir girişimde de bulunulmamıştır. 2003 yılında Müvekkilimin babası tarafından alınan ve ranta dönük hiçbir hesap olmadan kullanılan arsa ile müvekkilimin aldığı bitişik arsa ile müvekkilimin aldığı bitişik arsa fiilen tevhit yolu ile birleşmiş, arazi üzerindeki prefabrik yapı ve köy evi de muhafaza edilmiştir.

Evrensel gazetecilik değerlerinden nasibini almayan ve somut vakayı Müvekkilim aleyhine kamuoyu oluşturmak amacı ile kullanılan önyargılı Cumhuriyet Gazetesi muhabirine bakanlıktan yetkili bir kişi tarafından olayın iç yüzü ve yaşanan süreç olduğu gibi aktarılmasına rağmen, gerçekleri bilinçli olarak bağlamında kopartarak söz haberini art niyetli kamuoyuna "Nasılsa alıcısı var" mantığı ile servis etmiştir.

"BASIN MESLEK İLKELERİNİ TÜMÜYLE İHLAL ETMEKTEDİR"

Özellikle son günlerde Kanal İstanbul tartışmaları gerçek dışı iddialarla adeta bir rant projesiymiş gibi kasıtlı bir şekilde kamuoyuna sunulmaktadır. Kanal İstanbul'un gündeme geldiği tarihten çok daha geçmişe dayanan bir mazisi olan söz konusu arsa ile ilgili yapılmış olan haber basın meslek ilkelerini tümüyle ihlal etmektedir.

YARGI ÖNÜNDE HESABI SORULACAKTIR

Ülkesini seven, görev bilinci taşıyan tüm eylem ve işlemlerini hukuk dairesinde yapan Müvekkilim Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak karanlık odaklara karşı mücadelesini tüm kararlılığı ile sürdürecek, Cumhuriyet Gazetesi'nden hızlı ve etkin bir şekilde bu hukuk dışı eylemin yargı önünde hesabı sorulacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.





SABAH



