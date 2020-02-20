20 Şubat Suriye idlip operasyonu son dakika haberleri! Başkan Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda İdlib harekatı için an meselesi ifadesini kullanmasının ardından İdlib'de bir son dakika gelişmesi yaşandı. İdlib'de Esad rejiminin ele geçirdiği bölgelere TSK komandoları ve tanklarları intikale başladı. Öte yandan rejimin ilerlemesini engellemek için ÇNR ve fırtına obüsleriyle atışlar yapılıyor. Beşşar Esed rejimi güçlerine karşı operasyon başlatan ılımlı askeri muhalifler, Neyrab köyüne girdi. Köyde şiddetli çatışmalar devam ediyor.



PEŞ PEŞE ATIŞLAR YAPILIYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'in doğusundaki Serakib hattında Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu. Yerel kaynaklar, TSK'nın Serakib'de rejim hedeflerine düzenlediği topçu atışlarında rejime ait 5 adet topun imha edildiğini açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN: İDLİB HAREKATI BİR AN MESELESİDİR, HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM

Başkan Erdoğan AK Parti Grup toplantısında yaptığı açıklamada "Artık son ikazlarımızı yapıyoruz. Gerek ülkemizde gerek Rusya'da şu ana kadar maalesef arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Türkiye İdlib konusunda her türlü hazırlığını yapmıştır. Bir gece ansızın gelebiliriz. İdlib harekatı bir an meselesidir. Ne pahasına olursa olsun İdlib'i hem Türkiye hem de bölge halkı açısından güvenli bir yer haline dönüştürmekte kararlıyız." demişti.

ESAD SİVİLLERİ VURUYOR

Esad Rejimi son 1 aydır saldırılarını artırmıştı. Son günlerde ise sivillere yönelik saldırıların dozu iyice arttı. Binlerce sivil feci şekilde can verirken, bölgedeki göç sürüyor. Arabası olanlar araçları ile, olmayanlar ise yaya olarak İdlib'in güneyine doğru ilerliyor. Göç edenlerin sayısı 2 milyonu aştı. İnsanlar bölgedeki dağlık alanlar ve ormanlık alanlara sığınmış durumda.

RUSYA'NIN HAVA SALDIRILARI DA SÜRÜYOR

Türkiye ile Rusya arasında heyetler aracılığı ile görüşme yapıldı. Soçi mutabakatına dikkat çekildi, Esad'ın saldırılarını durdurması istendi. Rusya ile Türkiye arasında yapılan görüşmelerde istenilen noktaya varılamadı. Rusya'nın da bölgedeki hava saldırılarının sürdüğü ifade ediliyor. Liderler arasında gerçekleşmesi muhtemel toplantıda bir sonuç çıkmaz ise Türkiye'nin harekat seçeneğini devreye koyması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esad'a saldırılarını durdurması için şubat sonuna kadar vakit vermişti.

EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ SEVKİYAT

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ağır silahları ve zırhlı araçları komandolar ile birlikte bölgede. Sevkiyat uzmanlar tarafından eşi benzeri görülmemiş olarak yorumlanıyor. Tüm olasılıklar değerlendirilerek yapılacak hamleler üzerinde çalışılıyor. TSK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek talimatları bekliyor.



TSK KOORDİNATLARI BELİRLİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İdlib Harekatı' ifadesini kullanmasının ardından hazırlıklarını üst seviyeye çıkardı. TSK'nın İHA'ları İdlib ekseninde uçarak hareketlilikleri takip etti, koordinatları belirledi.

ILIMLI ASKERİ MUHALİFLER İDLİB'İN GÜNEYİNDE OPERASYON BAŞLATTI

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayarak İdlib'in güneyinde ilerleyen Beşşar Esed rejimi güçlerine karşı operasyon başlatan ılımlı askeri muhalifler, Neyrab köyüne girdi. Köyde şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Muhalifler, rejim güçlerinin İdlib'in güneyinde ele geçirdiği yerleşimleri geri almak için başlattıkları operasyonda, Serakib ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrab köyüne girdi.

Köydeki rejim hedeflerine yönelik topçu atışlarının ardından karadan ilerlemeye başlayan ılımlı askeri muhalifler, rejime ait bir tank ve bir de zırhlı personal taşıyıcıyı imha ederken, bir tankı da ele geçirdi.

Köyde, ılımlı askeri muhalifler ile rejim güçleri arasında şiddetli çatışmalar sürüyor.

Neyrab, 3 Şubat'ta rejim güçlerinin eline geçmişti.

Serakib ilçesi, Şam ile Halep'i birbirine bağlayan M5 karayolu ile İdlib-Lazkiye-Halep bağlantısını sağlayan M4 karayolunun birleştiği stratejik bir noktada yer alıyor.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı. Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağına hız vermesi üzerine, Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 10 Mayıs 2019'da yaptığı açıklamada, rejim unsurlarının İdlib'in güneyine yönelik artan saldırı ve tacizlerinin 6 Mayıs'tan itibaren kara harekatına dönüştüğüne dikkati çekmişti.

Rejim ve destekçileri bu tarihten itibaren, Kefrenbude, Han Şeyhun, Maraatinüman, Serakib gibi büyük ilçelerin yanı sıra İdlib'in güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi yoğun topçu ve hava saldırıları neticesinde ele geçirdi.

17 Eylül 2018'deki Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bini buldu.