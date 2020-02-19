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TSK İdlib'in Cabal el Zaviye bölgesinde!

TSK İdlib'in Cabal el Zaviye bölgesinde!

19.02.2020 22:56

Türk Silahlı Kuvvetleri, Esad rejiminin alçak saldırılarını yoğunlaştırdığı İdlib'de sivilleri korumak ve rejim güçlerinin ilerleyişini durdurmak için bölgeye sevkiyatlarını sürdürüyor. TSK tarafından gönderilen bir konvoy, İdlib'in Cabal el Zaviye bölgesinde görüntülendi. Yerel kaynaklar, TSK'nın Cabal el Zaviye bölgesinde yeni askeri noktanın oluşturulacağını bildirdi.


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