Başkomutan Tayyip Erdoğan'dan İdlib ile ilgili son ikaz:



İdlib'e yönelik her türlü hazırlığımızı yaptık. Bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz. Harekat an meselesidir. Ne pahasına olursa olsun orayı güvenli bir yere dönüştürmekte kararlıyız.



Gezi olayları, masum bir ayaklanma hadisesi değildir. Darbe girişimleri gibi devleti ve milleti hedef alan alçak bir saldırıdır. Bir manevrayla beraat ettirmeye kalktılar.







KILIÇDAROĞLU'NA 1 DOLARLIK SORU

Erdoğan konuşmasında Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi: FETÖ'nün himayesine mazhar olan tek kişi Kılıçdaroğlu. Cüzdanında 1 dolar saklıyor mu merak ediyorum.







GEZİ ALCAK BİR SALDIRIDIR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gezi olayları, İdlib gerginliği ve FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarıyla ilgili net mesajlar verdi:



Gezi olayları asılda tıpkı askeri darbeler, tıpkı muhtıralar, tıpkı terör örgütlerinin saldırıları, tıpkı FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi, devleti ve milleti hedef alan alçak bir saldırıdır.



Bay Kemal, 'aydınlık gençler' diye vasıflandırıyor, bunlar aldatılmış gençler. Bu aldatılmış gençlere orada 'çevreci' sıfatı verilmek suretiyle, bu ülkede milyonlarca ağaç ve fidan diken bir iktidara 'ağaç sökme' yaftası yapıştıranlara ben sadece lanet okurum.'



Bu masum bir ayaklanma hadisesi değildir. Bunlar, ciddi manada perde arkasında Soros türü, bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle oraları karıştıran tipler vardır.



Onun da Türkiye ayağı, malum içerdeydi. Bir manevrayla onu beraat ettirmeye kalktılar. Onlarla beraber başkaları da bu işin içerisinde.



Türkiye'de FETÖ'nün serpilmesinde, büyümesinde, güçlenmesinde herkesin payı olabilir. Ama bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü olarak

ilan edip ona savaş açan şahsım ve AK Parti'dir.



İlk zamanlar, bu yapının oluşturduğu tehdidi, kendi çevremize bile anlatmakta zorlandığımızı kabul ediyorum. Ama FETÖ'yle gerçek anlamda 2010 itibariyle amansız bir savaşa tutuşan biziz.



Şahsımı öldürmek için uçakla, tankla, helikopterle arayanlar, Bay Kemal'e şefkat gösterdiler. İnsan bu şahsın cüzdanın en gizli köşesinde, 1 dolar saklayıp saklamadığını merak ediyor.



SAPLA SAMANI KARIŞTIRIYOR

Erdoğan, "İsviçre'den saman ithal ediyor" diyen Kılıçdaroğlu'na, "Bunlar sapla samanı ayırt edemiyorlar. Bay Kemal, ithal edilen ürünün adı hububat kapçığıdır" diye cevap verdi.







HÜKMEN FETÖ'CÜ

Erdoğan, FETÖ'yle mücadeleyi sulandırmak isteyenlere de sert çıktı: Yargının FETÖ'nün tasallutundan kurtarılabilmesi için verilen mücadeleyi değersiz hale getirmeye ve hatta tam tersi göstermeye çalışan herkes hükmen FETÖ'cüdür. Hala 15 Temmuz neydi, ne değildi tartışması yapan, bizzat bu işin parçasıdır.



SON İKAZIMIZI YAPIYORUZ

Suriye İdlib'te, rejimin Soçi Muhtırası sınırlarına çekilmesi için son günlere giriyoruz. Artık son ikazlarımızı yapıyoruz. Türkiye, kendi harekât planlarını uygulamak üzere her türlü hazırlığını yapmıştır.



Her operasyonda olduğu gibi, bu konuda da 'Bir gece ansızın, adıyla şanıyla gelebiliriz' diyoruz. Harekât bir "an" meselesidir. Sayın Trump ile de bu konuyu görüştük. Onunla da bu tespitlerimizi paylaştık.





Erdoğan Meclis'ten ayrılırken, Kütahyalı yaşlı bir vatandaşa sarılarak sevgisini gösterdi.



5 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi. Erdoğan, iş dünyasını Özbekistan'a yatırım için teşvik ettiklerini söyleyerek, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.