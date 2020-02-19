Son dakika haberine göre, ABD, İngiltere ve Almanya, BM Güvenlik Konseyinde, Suriye rejimini Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılarına son vermeye çağırdı. ABD, İngiltere ve Almanya, BM Güvenlik Konseyinde, Suriye rejimini Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılarına son vermeye çağırdı. Ayrıntılar geliyor... Son dakika: Kabinesi Toplantısı sonrası flaş İdlib açıklaması: Temel çizgimiz Soçi mutabakatı Son dakika: Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'tan 'İdlib' görüşmesi Son dakika: Türk ve Rus heyetlerinin Moskova'daki İdlib görüşmelerinde ikinci gün
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