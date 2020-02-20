İdlib’de rejim saldırıları nedeniyle günde yaklaşık 10 bin kişi yer değiştiriyor

Buradaki yaşam elbette zor, ancak en çok okulumun özlemini çekiyorum. Henüz 6'ncı sınıftaydım. Türk Kızılay'ı burada bize yardımlarda bulunuyor, ancak okulumuzu terk etmek zorunda kaldık. En büyük hayalim, okulumu bitirip doktor olarak buradaki yaralıları, çocukları iyileştirmek" dedi.

