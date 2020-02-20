İdlib’de rejim saldırıları nedeniyle günde yaklaşık 10 bin kişi yer değiştiriyor
Suriye'nin İdlib kentinde rejimin yoğun saldırıları nedeniyle Ocak 2019'dan bu yana evlerini terk eden sivillerin sayısı 2 milyon 100 bine ulaştı. Yerel kaynaklar, son 6 günde 150 bin kişinin daha saldırılar nedeniyle evlerini, topraklarını terk ederek Türkiye sınırına yakın yerlere göç ettiğini belirtirken, günde ortalama 10 bin kişinin yer değiştirdiğini belirtti.
İç savaştan önce 1,5 milyon Suriyelinin yaşadığı İdlib kentinin nüfusu, rejim güçlerinin saldırılarıyla muhalif güçlerin bulundukları bölgeleri kaybetmesi üzerine oluşan iç göçle 4 milyona ulaştı. Rejim karşıtı sivillerin ve muhaliflerin son kalesi haline gelen İdlib'in güneyi ve doğusu, son aylarda Esad güçlerinin ve destekçisi Rusya'nın yoğun hava bombardımanına maruz kaldı.
Eşyalarını bile alamadan evlerini terk eden sivillerin yoğun trafik oluşturduğu bölgede günde ortalama 10 bin kişinin yer değiştirerek Türkiye sınırına yakın yerlere göç ettiği, bazılarının ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), PKK/YPG/PYD teröründen arındırdığı Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine yerleştiği öğrenildi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme Kasabası'nda yer alan çadır kampların nüfusunun ise 700 bini aştığı bildirildi.
'HAYALİM ÇOCUKLARI İYİLEŞTİRMEK'
Türk Kızılayı, AFAD ve Beyaz Baretliler başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları saldırıların ardından arama- kurtarma çalışması yapıyor ve Rejimden kaçan sivillere çadır, giyecek, yiyecek ve hijyen paketi yardımında bulunuyor. Muhaliflerin siyasi yönetimindeki Meşet Ruhin bölgesinde, zeytin ağaçlarının arasına ailesinin kurduğu çadırda yaşayan 12 yaşındaki Meys Rim Abdulrezzak, bölgeye 10 gün önce Sermin ilçesinden göç ettiklerini belirterek, "6 tane kardeşim ve ailemle birlikte bombardımandan dolayı buraya göç ettik.