Felaket, bir kez daha devlet ve milleti kaynaştırdı. Yüzlerce ekip, arama-kurtarma için Elazığ ve Malatya'ya aktı. Vatandaşlar da acılara seyirci kalmadı. Bütün şehirlerde kendiliğinden örgütlenen büyük bir kampanya başladı.



81 ilde toplanan yardımlar TIR'larla deprem bölgesine yollandı. AFAD aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.







ELAZIĞ VE MALATYA'DA HAYATINI KAYBEDENLER GÖZYAŞLARI İLE DEFNEDİLDİ

Serhat Aslan, eşi Halime ile oğlu Miraç Ali ve kızı Rüya'yı son yolculuğuna uğurladı.







"Ciğerim yanıyor ama takdir böyleymiş" diye ağladı.



ATTIĞI ÇIĞLIKLAR, ANNE İLE MİNİK KIZININ KURTULMASINI SAĞLADI

Elazığlı Ayşe Yıldız, hayattan hiç kopmadı. Çığlıklar atarak yardım çağrısı yaptı.







Amacına ulaştı. Önce 2.5 yaşındaki kızı Yüsra kurtarıldı. 28 saat sonra da kendisi çıkarıldı.

TEK VÜCUT

Elazığ'da Suriyeli Mahmud Osman, 3.5 saat tırnaklarıyla enkazı kazıdı. Dürdane- Zülküf Aydın'ı hayata bağladı.







Hastaneden çıkan çift, Mahmud'u görünce duygularına hakim olamadı.







Türkiye'yi sarsan depremde iki ilde 76 bina yıkıldı, bin 186 bina da hasar aldı. İlk andan itibaren canını ortaya koyarak çalışan ekipler 45 kişiyi enkazdan sağ çıkarmayı başardı.







BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GÜVENCE: KİMSE MAĞDUR OLMAYACAK

Başkan Erdoğan, deprem bölgesindeki incelemenin ardından Afrika seyahatine çıktı. "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz" açıklamasını yaptı.







BRAVO CEDİ

Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, NBA'de yardım kampanyası açtı. Bir gecede 385 bin lira topladı.







YARALAR SARILIYOR

Elazığ depremi sonrası Türkiye kenetlendi. 81 ilde başlayan seferberlik sonrası AFAD'ın koordinasyonunda toplanan yardımlar, depremzedelere ulaştırıldı. Yaralar sarılmaya başlandı.



Elazığ Sivrice merkezli 6.8'lik deprem, Türkiye'yi sarstı. Çevre ileri de etkileyen sarsıntıda toplam 72 bina yıkıldı. AFAD'ın koordinasyonunda yapılan arama-kurtarma çalışmalarında, enkazdan 45 kişi çıkarıldı. Ne yazık ki 4'ü Malatya'da, 31'i de Elazığ'da olmak üzere 39 kişi kurtarılamadı. Bölgede şimdiye kadar 21'inin 4'ün üzerinde olduğu, toplamda 788 artçı deprem yaşandı. Enkazda 6 kişinin kaldığı, kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Hastanelere başvuranların sayısının bin 607 olduğu, bu hastaların üçte ikisinin ağırlıklı panik ve kaygı sebebiyle müracaat ettiği belirtildi. Yaralı hasta sayısının 594 kişi olduğu ve şu anda 104 kişinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.







Bölgeye, binaları yıkılan ve ağır hasarlı yapılara giremeyen vatandaşlar için 10 bin çadır geldi. İçinde ısıtıcıların da bulunduğu 6 bin 455 çadır kurularak insanlar yerleştirildi.







'PTT POSTA ÇEKİ' HESABI

PTT AŞ, depremden etkilenen vatandaşlara destek amacıyla oluşturulan 1866 numaralı "PTT Posta Çeki" hesabına gönderilecek nakdi yardımların, AFAD aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi. Bağışların tüm PTT iş yerleri, Pttmatikler, PTT mobil ve internet bankacılığı üzerinden de gerçekleştirilebileceği kaydedildi.







İŞTE O KAHRAMAN

Azize Çelik, Elazığ depreminin sembol isimlerinden biriydi. Cep telefonuyla ulaştığı arama-kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Sağlık personeli Emine Kuştepe ile yaptığı telefon görüşmesi, depremin en soğuk yüzünü gösterdi. Ekipler, 17 saat sonra Azize ile birlikte 8 kişiyi enkaz altından çıkartabildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri Ömer İpek, enkaz altından kurtardığı Çelik'i hastanede ziyaret edip, 'Geçmiş olsun' dedi. Çelik de hayatını kurtaran itfaiye erine teşekkür etti.







TÜRKİYE KENETLENDİ

Acı, Türkiye'yi bir araya getirdi. Kimi bot, kimi battaniye, kimi yiyecek, kimi de çeyizinden çıkarttığı, hiç kullanmadığı yorganını Elazığ'daki depremzedelere gönderdi.







Antalya'dan hayırsever bir kadının yolladığı yorganın içine yazdığı "Çeyizimden çıkardım. İnşallah kime ulaştıysa onu sıcacık ısıtsın" notu yüreklere işledi.







HAYALLERİMİZ YIKILDI

Türkiye, Elazığ depreminde yitip giden canlarına ağladı. 7 aylık hamile eşi Pınar Dişli ile oğlu 12 yaşındaki Meriç, yıkılan Mavi Göl Apartmanı'ndan 12 saat sonra kurtarıldı. Ancak anne ve iki evladı hayata tutunamadı. Ailesini kaybeden baba Meriç Dişli'nin acısı, yürekleri yaktı. Enkazdan dolayı vücudunda kırıklar oluşan Dişli'nin tedavisi sürüyor.

FURKAN NEHRİ







Eşini ve iki evladını kaybeden baba Meriç Dişli, acısını şöyle anlattı: Acım çok büyük. Yıllar sonra yeniden baba olacaktım. Hayallerimiz vardı. Deprem hayallerimizi yıktı. Bu acıya dayanmak çok zor.







EN ANLAMLI ÜÇLÜK

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman Chicago Bulls ile oynayacakları maç öncesi depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Maçta atacağı her üçlük için 100 dolar bağışta bulunacağını açıkladı. Osman'a ABD'li takım arkadaşı Larry Nance de destek çıktı. Maçta atacağı her sayı için 200 dolar bağışlayacağını vurguladı. Gecenin sonunda 385 bin lira toplandı.



Futbolcu Arda Turan "Her üç sayı için ben de aynı rakamı bağışlıyorum" dedi.



Werder Bremen'de forma giyen Nuri Şahin, "Her 3 sayı için benden de aynı miktarı yaz kardeşim" diyerek Osman'ı destekledi.



Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan Işıl Alben, "Her 3 sayılık basket için aynı miktarda ben de varım" dedi.



Lille'de kariyerini sürdüren Yusuf Yazıcı da Cedi Osman'ın kampanyasını destekledi.



Trabzonspor Kulübünün eski yöneticisi Nevzat Aydın, "Nefis kampanya kardeşim. Ben de katılıyorum biraz daha farklı bir şekilde. Her 3 sayılık baskete 10 bin TL depremdeki mağdur vatandaşlarımıza" dedi.





Erdoğan Cezayir'de, Cezayir-Türkiye iş forumunda konuştu: İki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının adımını attık. Ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma kararı aldık.





AHLAKSIZ PAYLAŞIM

Başkan Erdoğan, Cezayir ziyareti öncesi, depremle ilgili provokatif paylaşım yapanlar için, "Ahlaksızca" dedi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26-28 Ocak tarihlerinde sırasıyla Cezayir, Gambiya ve Senegal'i kapsayan bir ziyarete çıktı. Erdoğan, hareketinden önce yaptığı açıklamada, depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunanlara sert çıktı: "Sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki çok çok beter, berbat, ahlaksızca... Örneğin, '20 yıldır bu hükümet depreme yönelik ne yapmış?' diyecek kadar... Devletimiz deprem anından itibaren vatandaşlarımızın yanına koşmuştur. Mağduriyet yaşanmaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Millet can derdinde bunlar ise mal derdinde..."



BÜYÜK ÖZVERİ

Depremin olduğu andan itibaren AFAD'la birlikte sağlık ekipleri de seferber oldu. UMKE ve 112 acil ekiplerinde toplam 2 bin 625 sağlıkçı hizmet verdi.



20 MİLYON DAĞITILACAK

Türkiye'nin her tarafından AFAD koordinasyonuyla sağlanan yardımlar bölgeye ulaştı. AFAD'dan 5 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 10 milyon, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan da 5 milyon nakdi yardım sağlandı. Bu para, bugün Elazığ ve Malatya Valilikleri aracılığı depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve depremden etkilenenlere dağıtılacak.









DEPREM BEBEK

Malatya'da özel bir hastanede tam deprem saatinde bir doğum gerçekleşti. Whatsapp'tan yayınlanan görüntülerde Dr. Miray Sekkin Eser, deprem anında sakin kalmayı başardı. Sağlık ekiplerine panik yapmamalarını anlattı. Minik yavru da depremle birlikte hayata gözlerini açtı.



Elazığ depreminde Sağlık Bakanlığı da şehir hastanesinde devasa bir koordinasyon ile yaralılara dakikalar içinde hizmet verdi. Hastaların ağırlıklı olarak Elazığ Şehir Hastanesi'nde tedavileri yapıldı.





Binali Yıldırım, yaralı vatandaşları hastanede ziyaret etti.



ORTAK DEPREM HATTI GELIYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Ortak bir deprem hattı oluşturuyoruz. Bunu bütün telefonlara yükleyeceğiz. mümkünse bundan sonra satılan bütün telefonlarda olacak. 4 operakör firması, buna çalışıyor. Aynı anda yapacaklar" dedi.



TOKİ'DEN 1400 KONUT

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde yaralanan ve yakınlarını kaybeden vatandaşlara acil durum ödeneği ile yardımda bulunulduğunu belirtti. TOKİ'nin bin 400 konutun yapılması için proje çalışmalarına başladığını açıkladı.