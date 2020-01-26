Başkan Erdoğan'dan önemli açıklama!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA VATANDAŞLARIMIZIN YANINDADIR
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Önceki gece Elazığ merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem için tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Önceki gece 20:55'te yaşadığımız deprem için bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen depremde 31 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1607 vatandaşımız da yaralandı. Enkaz altından kurtarılanların sayısı da 45'tir.
Devletimiz deprem anından itibaren tüm kurumları ve imkanları ile vatandaşların yanına koşmuştur. Her türlü personel, araç, gereç, teçhizat deprem bölgesine ulaştırılmıştır.
HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERİYORUZ
Dün Elazığ ve Malatya'ya itikal ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Kış günü evleri yıkılan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz.
Dünyadaki dost ve kardeş ülkelerden de pek çok dayanışma mesajları aldık. 36 saattir büyük fedakarlıkla insanlarımıza yardım eden AFAD, Kızılay, TSK, Jandarma, tüm kamu görevlilerine teşekkür ediyorum.
CEZAYİR SEYAHATİ
Afrika turumuzun ilk durağı olan Cezayir'le 5 asra dayalı tarihe sahibiz. Cezayir geride bıraktığımız yıl zorlu bir süreci başarıyla atlattı.
İş forumu düzenleyeceğiz. Bölgemizdeki güncel gelişmelere ilişkin fikir teatisinde bulunacağız
Pazartesi günü Gambiya'yı ziyaret edeceğiz. Ülkemizden cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak ilk resmi ziyaret olması açısından ayrı bir önem arz ediyor
Ayrıntılar geliyor...
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