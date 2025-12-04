Türkiye Kupası grupları belli oluyor! CANLI YAYIN

PODCAST CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara yükselen 19 takım belli oldu. Yeni formatla birlikte oynanacak organizasyonda 24 kulüp mutlu sona ulaşabilmek adına gayret gösterecek. Grupların belirlendiği kura çekimini haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan birbirinden çekişmeli maçların ardından eleme turları tamamlandı ve sıra grup eşleşmelerine geldi.

Yeni formatla birlikte oynanacak organizasyonda 24 kulüp mutlu sona ulaşabilmek adına gayret gösterecek.

Grupların belirlendiği kura çekimini haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

HANGİ TAKIMLAR NASIL GELDİ?

Takımlar ve katıldıkları aşama
Beşiktaş - Direkt
Fenerbahçe - Direkt
Galatasaray - Direkt
Trabzonspor - Eleme
Başakşehir - Direkt
Samsunspor - Direkt
Konyaspor - Eleme
Fatih Karagürmük - Eleme
Rizespor - Eleme
Gençlerbirliği - Eleme
Eyüpspor - Eleme
Kocaelispor - Eleme
Keçiörengücü - Eleme
İstanbulspor - Eleme
Erzurumspor FK - Eleme
Bodrum FK - Eleme
Aliağa Futbol A.Ş. - Eleme
Beyoğlu Yeniçarşıspor
Gaziantep FK - Eleme
Boluspor - Eleme
Fethiyespor - Eleme
Iğdır FK - Eleme
Antalyaspor - Eleme
Alanyaspor - Eleme

TÜRKİYE KUPASI FORMATI

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Grup aşamasına katılacak olan 24 takım 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşacak. Her takım her torbadan 1 takımla olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si deplasmanda oynanacak.

Grup müsabakaları sonrasında, gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde grup birincileri ile en iyi grup ikincisi seri başı olarak yer alacak ve müsabakalar seri başı takımların sahalarında oynanacak. Yapılacak olan kura çekimi sonucunda yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar belirlenecek.

ZTK'da da Fırtına! Trabzonspor - Van Spor FK: 2-0 | MAÇ SONUCU

