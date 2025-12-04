Türkiye Kupası grupları belli oluyor! CANLI YAYIN
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara yükselen 19 takım belli oldu. Yeni formatla birlikte oynanacak organizasyonda 24 kulüp mutlu sona ulaşabilmek adına gayret gösterecek. Grupların belirlendiği kura çekimini haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan birbirinden çekişmeli maçların ardından eleme turları tamamlandı ve sıra grup eşleşmelerine geldi.
Yeni formatla birlikte oynanacak organizasyonda 24 kulüp mutlu sona ulaşabilmek adına gayret gösterecek.
Grupların belirlendiği kura çekimini haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
HANGİ TAKIMLAR NASIL GELDİ?
|Takımlar ve katıldıkları aşama
|Beşiktaş - Direkt
|Fenerbahçe - Direkt
|Galatasaray - Direkt
|Trabzonspor - Eleme
|Başakşehir - Direkt
|Samsunspor - Direkt
|Konyaspor - Eleme
|Fatih Karagürmük - Eleme
|Rizespor - Eleme
|Gençlerbirliği - Eleme
|Eyüpspor - Eleme
|Kocaelispor - Eleme
|Keçiörengücü - Eleme
|İstanbulspor - Eleme
|Erzurumspor FK - Eleme
|Bodrum FK - Eleme
|Aliağa Futbol A.Ş. - Eleme
|Beyoğlu Yeniçarşıspor
|Gaziantep FK - Eleme
|Boluspor - Eleme
|Fethiyespor - Eleme
|Iğdır FK - Eleme
|Antalyaspor - Eleme
|Alanyaspor - Eleme
TÜRKİYE KUPASI FORMATI
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Grup aşamasına katılacak olan 24 takım 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşacak. Her takım her torbadan 1 takımla olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si deplasmanda oynanacak.
Grup müsabakaları sonrasında, gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde grup birincileri ile en iyi grup ikincisi seri başı olarak yer alacak ve müsabakalar seri başı takımların sahalarında oynanacak. Yapılacak olan kura çekimi sonucunda yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar belirlenecek.