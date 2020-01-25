Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, sabaha karşı oynayacakları Chicago Bulls karşılaşmasında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan milli basketbolcu, "Bu akşam oynayacağımız Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

BU KADAR NEFRET İYİ DEĞİL"

Açıklamanın ardından bunu şov amaçlı yaptığı yönünde gelen yorumlara milli yıldız bir açıklama daha yayınlayarak, "Yazılanların bir kısmını üzülerek okudum. Ben her türlü yardımı hep gizli yapıyorum. Bu sefer amaç özellikle gizli olmaması. Belki iki takımdan birileri katılır, fazla bağış olur. Ülkemizdeki depreme dikkat çekmiş oluruz, fena mı olur? Bu kadar nefret iyi değil..." şeklinde tepki gösterdi.

YILDIZLARDA KAMPANYAYA DAHİL OLDU

Cedi Osman'ın bu anlamlı paylaşımına sporcularımızdan Arda Turan, Işıl Alben, Nuri Şahin ve Yusuf Yazıcı da destek oldu.

Arda Turan, "Güzel yürekli kardeşim. Her 3 sayı için aynı rakamı ben de bağışlıyorum. Sabaha karşı ekran başındayız. Elinizi korkak alıştırmayın."

Nuri Şahin: Teke tek yapsak senle boy ölçüşemem o yüzden elimden gelen tek şey bu güzel kampanyaya katılmak. Her 3 sayı için benden de aynı miktarı yaz kardeşim.

Yusuf Yazıcı: Ben de varım Cedi. Ne güzel bir kampanya. Yazın bir tek pota sözünü alırım ama.

Işıl Alben: Cedi asisti yaptı, şimdi hep beraber daha çok sayı atalım. Her 3 sayılık basket için aynı miktarda ben de varım. Güzel bir farkındalık oldu, yüreğine sağlık.

Anadolu Efes'te forma giyen ABD'li basketbolcu Shane Larkin, Instagram hesabından yaptığı açıklamada Elazığ'da meydana gelen depremde zarar gören kişiler için bir bağışta bulunacağını belirtti: "Düşüncelerim ve dualarım, Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen tüm aileler ile birlikte… Geçmiş olsun!."