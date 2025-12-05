Türk dizi sektöründe denge değiştirecek karar: Ortak dağıtım sistemi sona eriyor... AY Yapım ve MED Yapım'a ceza!

AY YAPIM VE MED YAPIM'A CEZA Rekabet Kurumu 'nun taahhüt ve uzlaşma usulleriyle sonuçlanan soruşturması kapsamında, çalışan ücretlerine dair rekabete hassas bilgileri paylaşarak piyasayı birlikte şekillendirdikleri tespit edilen Ay Yapım 'a 75 milyon TL, Med Yapım 'a ise 48 milyon TL idari para cezası verildi.

ORTAK DAĞITIM MODELİ SONA ERDİ Ancak yaptırım yalnızca para cezasıyla sınırlı kalmadı. Kararın en çarpıcı yönü, iki dev yapım şirketinin yıllardır yürüttüğü ortak dağıtım modelinin tamamen sona erdirilmesi oldu.

İşte alınan o kararlar:

İki şirketin ortak dağıtım faaliyetini birlikte yürüttüğü MADD Entertainment, 12 ay içerisinde elden çıkarılacak ya da tasfiye edilecek.

Bu taahhüt yerine getirilmezse şirketlerden biri MADD Entertainment'teki paylarını tamamen devretmek zorunda kalacak.

Bu süreçte MADD Entertainment, bağımsız yöneticilerce yönetilecek ve Ay Yapım ve Med Yapım'a yönelik bilgi akışı kesilecek.

Rekabet yeniden şekilleniyor! İşte diğer taahhütler:

Bu taahhütlerle sektör, ilk kez bu kadar kapsamlı bir rekabet çerçevesine kavuşuyor:

AY Yapım ve MED Yapım'ın dağıtım faaliyetleri sadece kendi yapımlarıyla sınırlı olacak.

Dağıtım faaliyetinin yürütülmediği durumda içerikler, bağımsız dağıtıcılar üzerinden sunulacak.

Yapımcılık ve dağıtım faaliyetinin birlikte yürütüldüğü durumda, yine aynı faaliyetleri birlikte yürüten başka teşebbüslerle ortaklık veya ortak kontrol ilişkisi kurulmayacak.

Ulusal kanallar, oyuncular, ajanslar, senaristler ve yönetmenlerle münhasırlık içeren anlaşmalar yapılmayacak.

Yurt dışı dağıtım anlaşmalarına; alıcıların, Türkiye'den diğer yapımcı veya dağıtıcılarla çalışılmasını engelleyecek hükümler eklenmeyecek.

Dizi ve içerikler yurt dışındaki müşterilere eşit, şeffaf ve ayrı ayrı satılabilir şekilde sunulacak.

KARAR NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye, dizi ihracatında dünya liderlerinden biri.

Kararla birlikte rekabeti bozan yapılar kaldırılarak sektörün uluslararası gücü artacak,

Daha adil bir rekabet ortamı oluşacak,

Yaratıcı ekipler ve bağımsız dağıtıcılar için yeni fırsatlar doğacak,

Yurt dışı gelirler daha sürdürülebilir şekilde büyüyecek.