Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 26.01.2020 11:43
  • Son Güncelleme: 26.01.2020 11:51

Elazığ için toplanan bağışın miktarını duyurdu!

forması giyen milli oyuncu , Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik in ardından depremzedeler için kampanya başlatmıştı. Cedi Osman kampanya kamsamında 385 bin TL toplandığını duyurdu.

Cedi Osman toplanan bağışın miktarını duyurdu!

Milli basketbolcu, 'ın ile oynadığı maçta Elazığ'daki zedeler için yardım kampanyası düzenledi. Cedi, Chicago Bulls karşılaşmasında atılacak her 3 sayılık basket için 200 dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

Maçtan sonra bir açıklama daha yapan milli basketbolcu, "Maçta toplam 25 üçlük oldu. Ben ve Larry Nance Jr toplamda 10 bin dolar bağışlıyoruz. , , Yusuf Yazıcı ve 'den toplam 10 bin dolar. 250 bin TL, Adana Basketbol Kulübü 2 bin 500 dolar katkı yaptı. Toplam 385 bin TL birikti" ifadelerini kullandı.

Yardım kampanyasına katılan herkese teşekkür eden , "Onun haricinde harçlığından, çocuğunun mama parasından, öğrenci bursundan gönlüne göre bağış yapacaklarını yazan binlerce güzel insanı da ekleyince deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yüzlerine ufacık bir gülümseme koyabileceğiz. İlginiz, alakanız ve duyarlılığınız için ne kadar teşekkür etsem az. İyi ki varsınız" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriCedi Osman Elazığ için toplanan bağışın miktarını duyurdu!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri