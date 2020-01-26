Türkiye 'yi sarsan deprem in ardından yüzlerce ekip bölgeye aktı. Müthiş bir arama-kurtarma seferberliği başladı. Ekipler, iki ilde yıkılan binaların altında kalanları kurtarmak için uğraştı. 44 kişi enkazdan çıkarıldı. Hatun Yamış da çocukları ve torunlarıyla enkazdaydı. hayata dönüşü kameralara böyle yansıdı.Hatun Nine'nin, -15 dereceye varan soğuktan korunmak için yorgana sarıldığı görüldü.Erdoğan ve TBMM Başkanı Şentop, bölgeye koştu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan , depremde hayatını kaybeden Ayşe Civelek ve 10 yaşındaki oğlu Salih'in cenaze törenine katıldı.Ölenlerin yakınlarının acılarını paylaştı.açıklamasını yaptı.UMKE ekibinden Emine Kuştepe, enkaz altındakiTÜRKÇE ve Kürtçe konuşarak uyanık kalmasını sağladı.kurtarmayı başardı.Sivrice'de önceki gece meydana gelen ve çevredeki il ve ilçeleri de etkileyen depremde 72 bina yıkıldı, 514 bina da ağır hasar gördü. Ölenlerin sayısı 25'i Elazığ , 4'ü de Malatya olmak üzere 29'a ulaştı. Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da toplam bin 466 kişi yaralandı. Afetin ardından hemen harekete geçen devlet, tüm kurumlarıyla acıları sarmak için seferber oldu. AFAD il müdürlüğü başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekipleri ve gönüllü kuruluşlardan 2 bin 420 arama kurtarma personeli, 18 arama kurtarma köpeği ve 482 araç bölgeye sevk edildi. 44 vatandaş enkaz altından sağ çıkarıldı. AFAD, 6 bin 65 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 11 bin 532 yatak ve 18 bin 720 battaniye sevk etti. Türk Kızılay ise 202 personel, 35 araç, 7 ikram aracı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 15 bin 747 battaniye, 5 bin 656 yatak, 1563 ısıtıcı, 2 bin 500 çadır, 193 bin 420 kilogram un ve 3 bin 200 gıda kolisi gönderdi. Acil ihtiyaçlar nedeniyle barınma, beslenme, enerji, haberleşme, hasar tespit ve psiko- sosyal çalışma gruplarından 143 personel ve 47 araç gönderildi. Birçok vatandaş, farklı illerden gelerek yardımcı oldu. 81 ilde yaşayanlar, evleri yıkılanları misafir etmek istediklerini açıkladı.Elazığ ve Malatya'da yakınlarını kaybedenler, gözyaşlarını tutamadı.

AZİZE

Enkaz altındaki Azize ile Kürtçe konuşan gönüllü Emine Kuştepe, "Azize çok güçlü bir şekilde bize yardımcı oldu" dedi.ELAZIĞ'DA kurtarma ekipleri, enkaz altındaki Azize Çelik isimli depremzede ile telefonla iletişime geçti. UMKE görevlisi Emine Kuştepe, depremzede Çelik'e "Komşularının sesini duyuyor musun?" sorusunu sorup onlarla sürekli konuşmasını istedi. Bu sayede AFAD ekipleri, Azize Çelik ile birlikte 8 kişinin daha hayatını kurtardı.

24 SAAT SONRA SAĞ ÇIKTI! MUCİZE YÜSRA!

ELAZIĞ merkez Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkazda itfaiye ve jandarma kurtarma ekipleri, depremin üzerinde 24 saat geçtikten sonra Ayşe Yıldız ve 2.5 yaşındaki kızı Yüsra Yıldız'a ulaştı.



Uzun uğraşlar sonucu Yüsra, enkaz altından çıkarılarak tedaviye alındı. Anne için kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

sırasında Maden ilçesine bağlı Gezin Mahallesi'ndeki 4 katlı Mavi Göl apartmanı yıkıldı. 5 kişi enkaz altında kaldı. Depremin hemen ardından Rabia Göğdemir yaralı olarak kurtarıldı. Saat 00.30 sıralarında ise Maviye Buğdaylı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Dün 08.10'da ise Meriç Dişli, hamile eşi Pınar ve oğlu Miraç ile enkaz altından çıkarıldı.sinema sanatçısı merhum Kemal Sunal'ın köyü olan, Malatya'nın Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi de ciddi şekilde etkilendi. Büyük hasar oluşan köyde, Sunal'ın 2 akrabası da öldü. Mahalle Muhtarı Zülfikar Tuhan, "Tıpkı çocuk beşiği gibi sallandık. Mustafa Kara (52) ve Ayşe Fatma Türkmen (73) hayatını kaybetti. Mustafa Kara, merhum sanatçımız Kemal Sunal'ın amcasının yeğeniydi. AFAD ekipleri enkaz altından 3 yaralı çıkardı. Mahallemize 300 çadır kuruldu. Depremin olduğu andan itibaren devletimiz yanımızda oldu" diye konuştu.Milli Savunma Bakanlığı, yardım personellerini ve yardım malzemelerini 9 nakliye uçağıyla Elazığ'a naklederken, geceden bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kurtarma ve yardım çalışmalarını bizzat koordine etti. Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı da kriz masası oluşturdu. Kızılay depremzedelere aralıksız sıcak yemek sağlarken, enkazlarda çalıştırılacak iş makinelerinin koordinasyonunu da AFAD üstlendi.Elazığ'da deprem bölgesine giden Başkan Erdoğan, "Devlet ve millet olarak elimizden geleni yapıyoruz! Gereken yapılacak, kimse aç, açıkta bırakılmayacak" dedi. Başkan Erdoğan Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü alanda incelemede bulundu.Erdoğan, incelemelerde bulunurken bir depremzede enkazdan sağ olarak çıkartıldı.6.8 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 5.1 olan 450'nin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi.İSTANBUL Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, "Sivrice Gölü'nün bulunduğu yerlerde belirli alanlarda stres atıldı. Bu fay uzun zamandır uykudaydı" dedi.AFAD, depremzedelere yardım etmek isteyenler için SMS numarası paylaştı: 'deprem' yazıp 1866'ya göndererek afetzede vatandaşlarımıza 10 TL bağışta bulunabilirsiniz.