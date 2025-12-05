Son dakika! Cloudflare sistemi çöktü: Uygulamalara erişilemiyor

Cloudflare sisteminin çökmesi sebebiyle uygulamalara erişemiyor.

CLOUDFLARE YİNE ÇÖKTÜ

İnternet altyapı sağlayıcısı Cloudflare'da bir kez daha teknik arıza meydana geldi.

Türkiye saatiyle öğleden sonra başlayan ve birçok popüler internet sitesini etkileyen geniş çaplı erişim sorunlarına yol açtı. X (eski Twitter), YouTube, Spotify, Discord ve Canva gibi platformlara erişmeye çalışan kullanıcılar, "500 Internal Server Error" ve "Cloudflare Error 502" uyarılarıyla karşılaştı. Geçtiğimiz hafta benzer bir kesinti yaşayan şirket, bu arızayla yeniden gündeme gelirken, kullanıcı bildirimleri problemin küresel ölçekte yaygın olduğunu ortaya koydu.