Dayakçı öğretmen, öğrencisini feci şekilde dövdü. Olay Eskişehir'de yaşandı. Ortaokulda okuyan kaynaştırma öğrencisi Muhammed Yusuf Ş. (10), aldığı ilaçlardan dolayı sınıfta uyuya kaldı. Bir öğretmen çocuğu uyardı. Muhammed tepki gösterdi. Öfkelenen eğitimci, öğrenciyi tekme tokat dövdü. O anlar kameralara yansıdı. Anne Gülşah İzgi, öğretmenden şikayetçi oldu.
- Güncel
- 10.01.2020
- Gazete
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