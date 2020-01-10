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’de öğretmen, 10 yaşındaki öğrencisini tekme dövdü

Dayakçı öğretmen, öğrencisini feci şekilde dövdü. 'de yaşandı. Ortaokulda okuyan kaynaştırma öğrencisi Ş. (10), aldığı ilaçlardan dolayı sınıfta uyuya kaldı. Bir öğretmen çocuğu uyardı. Muhammed tepki gösterdi. Öfkelenen eğitimci, öğrenciyi tekme dövdü. O anlar kameralara yansıdı. , öğretmenden şikayetçi oldu.

Öğretmen bu ne!
Dayakçı öğretmen, öğrencisini feci şekilde dövdü. 'de yaşandı. Ortaokulda okuyan kaynaştırma öğrencisi Muhammed Yusuf Ş. (10), aldığı ilaçlardan dolayı sınıfta uyuya kaldı. Bir öğretmen çocuğu uyardı. Muhammed tepki gösterdi. Öfkelenen eğitimci, öğrenciyi tekme dövdü. O anlar kameralara yansıdı. Anne Gülşah İzgi, öğretmenden şikayetçi oldu.

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