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  • Son Güncelleme: 04.12.2019 19:05

'da yarın mi? Kar tatili var mı?

5 Aralık 'da yarın mi? Kütahya kar tatili Kütahya Valiliği tarafından yapılan açıklamalar ilde yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu olumsuzlukların başında da etkilenen eğitim hayatı geliyor. Okula gitmekte zorluk yaşayan öğrenciler için kar tatili haberleri. Peki, Kütahya'da yarın okullar tatil mi? 5 Aralık Kütahya'da kar tatili var mı? Kütahya'da kar tatili haberleri ile ilgili vatandaşlar aramalarını sürdürüyor.

Kütahya'da yarın okullar tatil mi? Kar tatili var mı?

5 Aralık Kütahya'da yarın okullar tatil mi? Kütahya'da yarın okullar tatil mi 5 Aralık Kütahya'da kar tatili var mı? Kütahya Valilik MEB son dakika açıklamaları neler? Kütahya'da yarın okulların tatil olup olmadığı ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konulardan bir tanesi. İlde yaşanan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitim hayatında ve iş hayatında olumsuzluklar yaşanabiliyor. Peki Kütahya'da yarın okullar tatil olacak mı son durum nedir? Yağışların; Eskişehir ve Kütahya ile Ankara'nın güneybatı, Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

KÜTAHYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kütahya'da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

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