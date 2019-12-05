6 Aralık Cuma yarın okullar tatil mi? Meteoroloji son dakika yoğun kar uyarısı! Hangi illerde kar yağacak?

Meteoroloji son dakika yoğun kar uyarısı! Hangi illerde kar yağacak? 6 Aralık Cuma yarın okullar tatil mi? Sorularının cevabı haberimizde yer alacak. Ülkenin büyük bir kısmı kara teslim oluyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Bursa ve Bilecik'te kuvvetli karla karışık yağmur, Eskişehir ve Kütahya, Bilecik ile Ankara'nın güneybatı, Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İşte il il kar yağışı listesi ve tüm detaylar takvim.com.tr'de

05.12.2019 12:43 - Son Güncelleme: 05.12.2019 12:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





