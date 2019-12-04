5 Aralık Edirne'de yarın okullar tatil mi? Edirne'da yarın okullar tatil mi 5 Aralık Edirne'de kar tatili var mı? Edirne Valilik MEB son dakika açıklamaları neler? Edirne'de yarın okulların tatil olup olmadığı ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konulardan bir tanesi. Öğrencilerin gözü Valilik'ten gelecek olan tatil açıklamasında. Edirne'de okullar tatil mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yanıtı haberimizde yer alıyor.. Etkili olan kar yağışıyla birlikte Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

EDİRNE'DE KAR TATİLİ VAR MI? OKULLAR TATİL Mİ?

Edirne'de okulların tatil olup olmadığı ile ilgili Valilikten henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

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