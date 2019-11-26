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Traktör değil uçaklar geçti

Amerika, 'dan alınan 'lere karşı çıktı. 'li senatör "'lerin üzerinden traktörle geçin" diyerek haddini aştı. ise kararlılığını bir kez daha vurguladı. 'da F-16 uçakları, alçak ve yüksek irtifada uçuş yaptı. 'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin test ve eğitim faaliyetleri kapsamında yapıldığı açıklandı...

Amerika, Rusya'dan alınan S-400'lere karşı çıktı. 'li senatör "S400'lerin üzerinden traktörle geçin" diyerek haddini aştı. ise kararlılığını bir kez daha vurguladı. 'da F-16 uçakları, alçak ve yüksek irtifada uçuş yaptı. 'dan alınan hava savunma sisteminin test ve eğitim faaliyetleri kapsamında yapıldığı açıklandı...

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