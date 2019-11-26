Amerika, Rusya'dan alınan S-400'lere karşı çıktı. ABD'li senatör "S400'lerin üzerinden traktörle geçin" diyerek haddini aştı. Türkiye ise kararlılığını bir kez daha vurguladı. Başkent Ankara'da F-16 uçakları, alçak ve yüksek irtifada uçuş yaptı. Uçuşların Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin test ve eğitim faaliyetleri kapsamında yapıldığı açıklandı...
- Güncel
- 26.11.2019
- Gazete
Traktör değil uçaklar geçti
Amerika, Rusya'dan alınan S-400'lere karşı çıktı. ABD'li senatör "S400'lerin üzerinden traktörle geçin" diyerek haddini aştı. Türkiye ise kararlılığını bir kez daha vurguladı. Başkent Ankara'da F-16 uçakları, alçak ve yüksek irtifada uçuş yaptı. Uçuşların Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin test ve eğitim faaliyetleri kapsamında yapıldığı açıklandı...
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