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Akar’dan mesajı

, kanalında sorulara yanıt verdi. konusunda net mesaj gönderdi: "Herhangi bir şekilde F-35 alınamazsa, bunu almak mümkün olmadığı takdirde tabii ki doğal olarak bizim de başka arayışlara girmek zorunda kalacağımızın herkes tarafından bilinmesi lazım."

Akar’dan F-35 mesajı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kanalında sorulara yanıt verdi. konusunda net mesaj gönderdi: "Herhangi bir şekilde F-35 alınamazsa, bunu almak mümkün olmadığı takdirde tabii ki doğal olarak bizim de başka arayışlara girmek zorunda kalacağımızın herkes tarafından bilinmesi lazım."

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