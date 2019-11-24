Akar’dan F-35 mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, El Cezire kanalında sorulara yanıt verdi. F-35 konusunda net mesaj gönderdi: "Herhangi bir şekilde F-35 alınamazsa, bunu almak mümkün olmadığı takdirde tabii ki doğal olarak bizim de başka arayışlara girmek zorunda kalacağımızın herkes tarafından bilinmesi lazım."
- Güncel
- 24.11.2019
- Gazete
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