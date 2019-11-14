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’ı uğurladık

Prof. Dr. , dün 'nda uğurlandı. Soysal'ın kızı , "'nin, bütün insanların, hak hukuk mücadelesi veren herkesin, başı sağ olsun" diye konuştu. Törene siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

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