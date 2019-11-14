Eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal, dün İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Soysal'ın kızı Funda Hanım, "Türkiye'nin, bütün insanların, hak hukuk mücadelesi veren herkesin, başı sağ olsun" diye konuştu. Törene siyaset dünyasından birçok isim katıldı.
- Güncel
- 14.11.2019
- Gazete
Mümtaz Soysal’ı uğurladık
Eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal, dün İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Soysal'ın kızı Funda Hanım, "Türkiye'nin, bütün insanların, hak hukuk mücadelesi veren herkesin, başı sağ olsun" diye konuştu. Törene siyaset dünyasından birçok isim katıldı.
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