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’ya anlattım

ile ortak basın toplantısı düzenleyen , "'nin duyurduğu rakamı paylaşmak istiyorum; bölgemize 30 bin kişi geri dönmeye başladı. kendi içinde anlaşsın. Farklı görüşler olduğunu görüyoruz. Bu saatten sonra çok gerçekçi bulmuyoruz. aranan teröristi 'ya telefonda anlattım, bu kişi bir teröristtir. 'nin Interpol tarafından aranan bir teröristle diyalog kurması kabul edilemez" dedi.

Pompeo’ya anlattım
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenleyen , "'nin duyurduğu rakamı paylaşmak istiyorum; bölgemize 30 bin kişi geri dönmeye başladı. kendi içinde anlaşsın. Farklı görüşler olduğunu görüyoruz. Bu saatten sonra çok gerçekçi bulmuyoruz. aranan teröristi 'ya telefonda anlattım, bu kişi bir teröristtir. 'nin Interpol tarafından aranan bir teröristle diyalog kurması kabul edilemez" dedi.


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