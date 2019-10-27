Pompeo’ya anlattım

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "BM'nin duyurduğu rakamı paylaşmak istiyorum; Barış Pınarı Harekatı bölgemize 30 bin kişi geri dönmeye başladı. Öncelikle Almanya kendi içinde anlaşsın. Farklı görüşler olduğunu görüyoruz. Bu saatten sonra çok gerçekçi bulmuyoruz. Kırmızı bültenle aranan teröristi Pompeo'ya telefonda anlattım, bu kişi bir teröristtir. ABD'nin Interpol tarafından aranan bir teröristle diyalog kurması kabul edilemez" dedi.
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