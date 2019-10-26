Son dakika: Başkan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile birlikte ortak bir basın toplantısı düzenliyor.

Mutabakatlar ilgili mevkidaşına bilgi verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Barış Pınarı'na gelen ölçüsüz tepkiler güvenimizi sarstı. Almanya'dan beklentimiz müttefiklik ruhuna uygun davranmasıdır" dedi.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Merkel, Macron ve Johnson'la görüşeceğini belirtti.

Heiko Mass ise, "Aramızda önemli görüş ayrılıkları var. Fakat böyle durumlarda birbirimizle konuşmamız lazım, birbirimiz hakkında değil. Biz sizinle bu diyaloğu sürdürmek istiyoruz. Almanya için Türkiye çok önemli bir NATO müttefiki" dedi.