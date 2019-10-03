Bakan Akar’dan ABD’ye mesaj

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, savunma sanayiinde yerli ürünlere dikkat çekerek ABD'ye mesaj verdi. Bakan Akar, "F-35 olmuyorsa 'Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. 'Patriot' olmuyorsa 'Siper'i yapıyoruz. Kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

BETÜL USTA







40+1 BİZİM GÜNDEMİMİZDE YOK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası soruları cevaplandırdı. Çelik, Cumhurbaşkanlığı seçim barajının yüzde 40+1 düşürülmesine ilişkin tartışmalar ile ilgili "AK Parti'nin gündeminde böyle bir şey yok" dedi. Çelik, "Birtakım AB yetkilileri, Türkiye'ye ek mali yardımdan bahsediyor bu rüşvet siyasetidir. Rüşvet siyasetine kapalı olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.



TOPUZ'A ZORLA GETİRİLME KARARI

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk'ün, "terör örgütü FETÖ'ye üye olmak" suçundan yargılandığı davada, benzer dava kapsamında tutuklu yargılanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tanık olarak zorla getirilmesine karar verildi. Duruşma ise 18 Aralık'a ertelendi.







8 ŞEHİDİN KANI YERDE KALMADI

Siirt Baykan'da etkisiz hale getirilen terörist Osman Ekinci'nin, Baykan kaymakamının makam aracına yönelik bombalı saldırı ile aralarında 8 askerin şehit edildiği saldırının da bulunduğu 5 olayın faili olduğu belirlendi. 'Berhem' kod adlı PKK'lı teröristin 300 bin lira ödülle arandığı öğrenildi.



IRAK'TA OLAYLAR BÜYÜYOR: 4 ÖLÜ

Irak Savunma Bakanlığı, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirdi. Hükümet, 4 kişinin can verdiği eylemlerin ardından tüm ülkede Twitter, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya mecralarına erişimi engelledi.