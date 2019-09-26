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  • Son Güncelleme: 26.09.2019 16:19

acil toplanma alanı sorgula E-devlet giriş ekranı! İstanbul mahalle ve ilçe ilçe toplanma yerleri

konusunda bilgi toplamaya çalışan vatandaşlar e-devlet üzerinden afet zamanında acil toplanma alanlarını il, ilçe, mahalle ve sokak ismini girerek ev ve iş yerlerine en yakın toplanma alanlarının yerlerini öğrenebiliyorlar. ’ın sitesinde acil toplanma alanları ile ilgili verilen bilgiler şöyle: toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen lular E-Devlet’e giriş yaparak '' başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebileceklerdir. Özellikle Avrupa Yakasında hissedilen depremin ardından İstanbullular sokağa çıktı. Acil toplanma alanları herhangi bir afet sonrasında toplanılmaya uygun güvenli alanlardır.

İstanbul acil toplanma alanları sorgulama listesi!

İstanbul acil toplanma alanı sorgula E-devlet giriş ekranı! İstanbul mahalle ve ilçe ilçe deprem toplanma yerleri. Deprem konusunda bilgi toplamaya çalışan vatandaşlar e-devlet üzerinden afet zamanında acil toplanma alanlarını il, ilçe, mahalle ve sokak ismini girerek ev ve iş yerlerine en yakın toplanma alanlarının yerlerini öğrenebiliyorlar. İstanbul acil toplanma alanları sorgulama! İstanbul'da saat 13.59'da deprem meydana geldi. Deprem sonrası halk sokaklara döküldü. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 6 büyüklüğünde deprem oldu. Peki acil toplanma alanları nedir? İstanbul Valiliği, deprem sonrasında saat 14.20 itibarıyla AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını, bütün birimlerin depremin kentteki etkilerini yakından takip ettiğini duyurdu. Bu arada Bakırköy Adalet Sarayı deprem nedeniyle kontrollü bir şekilde tahliye edildi. Duruşmalara ise tedbiren ara verildi.

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