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  • Son Güncelleme: 26.09.2019 14:54

27 Eylül Kocaeli okullar ? İlkokul, lise ve üniversiteler İstanbul'da tatil mi? İstanbul'da tatili var mı?

27 Eylül okullar ? İlkokul, lise ve üniversiteler İstanbul'da tatil mi? İstanbul'da tatili var mı? İstanbul ve Kocaeli'de okullar 2 gün tatil edildi. İstanbul'da meydana gelen depremin ardından büyük panik yaşanıyor. Okullar 2 gün tatil edildi. depremin büyüklüğünün 5,8 oluğunu açıkladı.İstanbul'da yaşanan deprem sonrası ise Okullar, hastaneler ve 'ler hızla tahliye edildi. Peki İstanbul'da mi? Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı. Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor. Deprem kent genelinde ve çevre illerde de hissedildi.

İstanbul okullar tatil mi? İlkokul, lise ve üniversiteler

İstanbul ve Kocaeli okullar tatil mi? İlkokul, lise ve üniversiteler İstanbul'da tatil mi? İstanbul'da deprem tatili var mı? İstanbul okullar tatil mi? İstanbul'da şiddetli bir deprem oldu.Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 5.9, AFAD ise 5.8 olarak açıkladı.Deprem sonrası İstanbullular sokağa döküldü. Peki İstanbul'da okullar tatil mi? Detaylar haberimizde... İstanbul'da saat 13.59'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 6, AFAD'ın verilerine göre ise 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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