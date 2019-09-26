İstanbul ve Kocaeli okullar tatil mi? İlkokul, lise ve üniversiteler İstanbul'da tatil mi? İstanbul'da deprem tatili var mı? İstanbul okullar tatil mi? İstanbul'da şiddetli bir deprem oldu.Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 5.9, AFAD ise 5.8 olarak açıkladı.Deprem sonrası İstanbullular sokağa döküldü. Peki İstanbul'da okullar tatil mi? Detaylar haberimizde... İstanbul'da saat 13.59'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 6, AFAD'ın verilerine göre ise 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.