Telefon neden arama yapmıyor? Cep telefonu arama hatası neden var?, gibi sorular İstanbul Silivri açıklarında yaşanan 6.0 şiddetindeki depremin ardından araştırılmaya başlandı. Depremin akabinde kent genelinde şebeke sorunu yaşanıyor. İstanbul halkı deprem sonrası arama yapamayınca bu sorunun kaynağını araştırmaya başladı. Peki, telefon neden arama yapmıyor? Türk Telekom, Turkcell, Vodafone şebeke sorunu ne zaman düzelecek? İşte ayrıntılar...

ŞEBEKE SORUNU NE ZAMAN DÜZELECEK?

Cep telefonlarında İstanbul'daki depremin ardından şebeke sorunu yaşanıyor. Bu şebeke sorunun nedeni ve ne zaman düzeleceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone kullanıcıları şebeke sorununu ne zaman düzeleceğini araştırıyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

İSTANBUL'DA 6.0 ŞİDDETİNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

İstanbul'da korkutan deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıklarında 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 13.599'da yerin 12.6 kilometre altında gerçekleşen deprem kent genelinde ve çevre illerde hissedildi.

Deprem İstanbul halkında panik yarattı. Depremin ardından okullar ve iş yerleri boşaltıldı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.09.26 14:35:47 40.8818 28.2437 12.4 -.- 2.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.09.26 14:34:02 40.8787 28.2078 12.9 -.- 3.2 3.0 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.09.26 14:31:51 40.8808 28.2117 10.1 -.- 3.0 2.8 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.09.26 14:26:36 40.8635 28.2837 13.3 -.- 4.4 4.2 MARMARA DENIZI

2019.09.26 14:22:55 40.8823 28.2447 8.3 -.- 2.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.09.26 14:21:16 40.8718 28.2265 9.1 -.- 2.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.09.26 14:19:54 40.8933 28.2725 6.8 -.- 3.2 3.2 MARMARA DENIZI

2019.09.26 14:08:58 40.8710 28.2783 5.0 -.- 3.1 -.- MARMARA DENIZI

2019.09.26 14:04:38 40.9338 28.2022 5.0 -.- 3.0 -.- MARMARA DENIZI

2019.09.26 13:59:24 40.8832 28.2110 12.6 -.- 5.7 6.0 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.09.26 12:00:16 40.8718 28.2342 10.8 -.- 3.1 3.0 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.09.26 11:53:18 37.8132 29.6922 5.0 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI)

2019.09.26 11:51:36 37.5665 29.4005 16.8 -.- 1.6 -.- KUYUCAK-ACIPAYAM (DENIZLI)

2019.09.26 11:27:07 40.8822 28.2002 15.1 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI

2019.09.26 11:25:10 39.9900 26.1540 12.2 -.- 1.9 -.- YENIKOY-EZINE (CANAKKALE)

2019.09.26 11:16:13 39.4917 25.8467 4.6 -.- 2.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

2019.09.26 10:52:46 40.8837 28.2177 7.2 -.- 2.5 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.09.26 10:50:11 35.8238 28.2142 5.0 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ

2019.09.26 10:42:31 39.4375 26.0482 5.1 -.- 1.8 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)

2019.09.26 10:32:06 40.8755 28.2232 8.7 -.- 3.7 3.7 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.09.26 09:13:13 39.2598 27.7113 0.0 -.- 1.6 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA)

2019.09.26 09:03:54 35.5597 32.3203 25.4 -.- 3.3 3.0 AKDENIZ

2019.09.26 08:45:00 38.3472 27.2497 1.9 -.- 1.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)

2019.09.26 08:34:24 40.9637 28.1833 17.1 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI

2019.09.26 07:44:39 39.0185 26.7252 8.2 -.- 1.9 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)

2019.09.26 07:09:37 35.0527 33.8442 4.6 -.- 2.1 -.- KIBRIS-GAZIMAGUSA

2019.09.26 07:05:37 40.8417 28.6705 8.7 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI

2019.09.26 05:57:15 38.9435 43.4802 23.9 -.- 1.5 -.- VAN GOLU