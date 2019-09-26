Telefonlar neden çalışmıyor? Bugün İstanbul'da meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. İstanbul'da yaşanan deprem sonrası üç büyük GSM operatörünün hatları da yoğunluk nedeniyle kilitlendi. Vatandaşlar yakınlarını ararken zorluk yaşıyor. Kent genelinde telefon hatlarına ulaşımda problem yaşanıyor. Türk Telekom, Turkcell, Vodafone cep telefonları niye çekmiyor? İstanbul'da telefonlar neden çalışmıyor?

CSEM verilerine göre derinliği 5 km olan depremin büyüklüğü 5,8. Telefonların çalışmaması ise araştırılmaya başlandı. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünün Silivri olduğunu ve büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı.