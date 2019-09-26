Telefonlar neden çalışmıyor? Bugün İstanbul'da meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. İstanbul'da yaşanan deprem sonrası üç büyük GSM operatörünün hatları da yoğunluk nedeniyle kilitlendi. Vatandaşlar yakınlarını ararken zorluk yaşıyor. Kent genelinde telefon hatlarına ulaşımda problem yaşanıyor. Türk Telekom, Turkcell, Vodafone cep telefonları niye çekmiyor? İstanbul'da telefonlar neden çalışmıyor?
CSEM verilerine göre derinliği 5 km olan depremin büyüklüğü 5,8. Telefonların çalışmaması ise araştırılmaya başlandı. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünün Silivri olduğunu ve büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı.
İstanbul'da telefonlar neden çalışmıyor, şebeke düzeldi mi? Türk Telekom, Turkcell, Vodafone cep telefonları niye çekmiyor?
Türk Telekom, Turkcell, Vodafone cep telefonları niye çekmiyor? İstanbul'da telefonlar neden çalışmıyor, ne zaman düzelecek? Telefonlar neden çalışmıyor? Son dakika gerçekleşen deprem İstanbullular tarafından araştırılmaya başlandı. Depremin ardından üç büyük operatörün GSM hatlarında yoğunluktan dolayı zaman zaman kopmalar yaşanıyor. Vatandaşlar, Whatsapp ve benzeri uygulamaların arama özelliklerini kullanarak haberleşiyor. Telefon hatlarının ne zaman normale döneceği merak ediliyor. Bugün İstanbul'da meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. CSEM verilerine göre derinliği 5 km olan depremin büyüklüğü 5,8. Telefonların çalışmaması ise araştırılmaya başlandı.
Telefonlar neden çalışmıyor? Bugün İstanbul'da meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. İstanbul'da yaşanan deprem sonrası üç büyük GSM operatörünün hatları da yoğunluk nedeniyle kilitlendi. Vatandaşlar yakınlarını ararken zorluk yaşıyor. Kent genelinde telefon hatlarına ulaşımda problem yaşanıyor. Türk Telekom, Turkcell, Vodafone cep telefonları niye çekmiyor? İstanbul'da telefonlar neden çalışmıyor?
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