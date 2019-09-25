İçişleri Bakanlığı, çakarla ilgili düzenleme yaptı. Kamuda ve mahalli idarelerdeki üst düzey yöneticilerin çakarlı araç kullanımı yasaklandı.
İzmir'den İstanbul'a gelen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, polise yakalandı. "Araç resmi. Devlet memuruyum" dese de ekipler cezayı yazdı: 2 bin 4 TL...
İzmir'den İstanbul'a gelen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, polise yakalandı. "Araç resmi. Devlet memuruyum" dese de ekipler cezayı yazdı: 2 bin 4 TL...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.