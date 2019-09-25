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'da çakarlı araç denetimi! İlk ceza Başkanı'na kesildi

Otomobillerde yetkisiz çakar kullanımı yasaklandı. Polis ilk cezayı Başkanı'na çaktı. "Araç resmi. Devlet memuruyum" dese de ekipler cezayı yazdı: 2 bin 4 TL...

Çakar sağa çek!
İçişleri Bakanlığı, çakarla ilgili düzenleme yaptı. Kamuda ve mahalli idarelerdeki üst düzey yöneticilerin çakarlı araç kullanımı yasaklandı.



'den 'a gelen Başkanı İsmail Yetişkin, polise yakalandı. "Araç resmi. Devlet memuruyum" dese de ekipler cezayı yazdı: 2 bin 4 TL...

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