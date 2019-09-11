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  • Son Güncelleme: 11.09.2019 11:17

ve 'dan ortak operasyon! Kırmızı listedeki terörist öldürüldü

ve 'nın Kandil'deki ortak operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan olduğu belirlendi.

MİT ve TSK'dan PKK'ya ağır darbe!

ve 'nin Kandil'deki ortak operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan olduğu belirlendi.

Ayrıntılar gelecek...

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