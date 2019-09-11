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'Akıncı' heyecanı

Müdürü , tüm testleri sorunsuz süren Akıncı İHA’nın bu hafta piste çıkacağını söyledi. Akıncı, müthiş özellikleriyle dikkat çekiyor.

'Akıncı' heyecanı
Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruz İHA'nın motorları ilk kez çalıştırıldı. Hafta sonu motorları çalıştırıldıktan sonra bütün testlerden başarıyla geçen Akıncı, özellikleriyle de dikkat çekiyor. Savaş uçaklarının yükünü azaltması beklenen Akıncı, havadan taarruz, havadan füze ve F-16 savaş uçaklarının taşıdığı 1 tonluk bombaları da kolaylıkla taşıyacak. 20 metre kanat açıklığı bulunan Akıncı'nın 4,5 ton kalkış ağırlığı bulunacak. Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı , testlerin sorunsuz olduğunu belirtti ve ekledi: Akıncı TEKNOFEST'te yerini alacak. Hemen sonrasında da taksi ve uçuş testleri yapacağız. Taksi testini bu hafta içi yapacağız. Hemen peşinden de pist çalışmaları başlayacak. Akıncı, konvansiyonel harpta ve terörle mücadelede kullanılacak, çok daha stratejik özelliklere sahip olacak. Bu sınıftaki bir insansız hava aracını dünyada 4 ülke yapabiliyor.

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