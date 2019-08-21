Dünyanın en başarılı 20 genci arasında 3 Türk!

DÜNYANIN en büyük sivil toplum kuruluşlarından Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (Junior Chamber International (JCI)), dünyanın en başarılı 20 gencini listeledi. 20 kişilik listeye, 3 Türk de girdi. Listede yer alan küresel öğretmen ödülünün sahibi olan Selçuk Yusuf Arslan, bilim insanı Gözde Durmuş ve mühendis Duygu Yılmaz, Türkiye'yi başarıyla temsil etti. 26 Eylül'de yapılacak oylamayla 20 kişi arasından en başarılı 10 ismin belirleneceği kaydedildi. Dünyanın en başarılı 20 genci arasından seçilecek olan 10 kişi, 7 Kasım 2019'da Estonya'daki ödül törenine davet edileceği kaydedildi.



Selçuk Yusuf Arslan - Küresel öğretmen Arslan ise sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettirdi.



Duygu Yılmaz - Yüksek Endüstri Mühendisi Duygu Yılmaz, zeytin çekirdiğini mucizeye çevirdi. Zeytin çekirdeğinden doğa dostu plastik üretti.



Dr. Gözde Durmuş, şimdiye kadar Stanford Universitesi'nde kendi laboratuvarını kurabilmiş 3 Türk'ten biriydi.