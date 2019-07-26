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  • Son Güncelleme: 26.07.2019 16:29

1 Ekim sonrası ! Peki , , , ve 3600 çıkacak mı, netleşti

Yargı reformu hakkında son dakika açıklaması geldi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, bakanlık bürokratları ve Türkiye Barolar Birliği yönetimi ile Ankara Hakimevi'nde bir araya gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, görüşme sonrası bir açıklama yaptı ve Ekim ayında TBMM'de görüşülecek Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinin kapsamının genişletileceğini söyledi. Meclis tatili boyunca Plan Bütçe Komisyonu çalışmalarına devam edecek. Plan bütçe komisyonunda meselesinde, Meclis açılana kadar yol katedilmedi ve Yargı reformu sonrası ek gösterge meselesinin Genel Kurul 'a gelmesi bekleniyor. Peki 1 Ekim sonrası ! Peki , , , ve , netleşti.

1 Ekim sonrası Af, Nafaka, EYT, Taşeron ve Ek Gösterge çıkacak mı?

1 Ekim sonrası TBMM takvimi! Peki Af, Nafaka, EYT, Taşeron ve Ek Gösterge çıkacak mı, netleşti! Mahkumların erken tahliye olmasını öngören Yargı Reformu ile ilgili açıklama geldi ve 3600 ek gösterge, taşeron ve EYT için süreç hakkında değerlendirme geldi. Meclisin tatile girmesi nedeniyle yargı reformu paketinin yetişmediğini söyleyen Feyzioğlu "Sayın Bakanımızın önayak olmasıyla inşallah bu paketi Ekim ayında çok daha kapsamlı hale getirerek, Meclis'ten çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. 1 Ekim 2019 günü Meclisin açılmasının ardından Yargı Reformu TBMM Genel Kurulu 'na gelecek. Genel Kurul 'dan geçmesi sonrası düzenleme yürürlüğe girecek. Nafaka düzenlemesinin de bu kapsama alınacağı belirtildi.

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