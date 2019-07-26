1 Ekim sonrası TBMM takvimi! Peki Af, Nafaka, EYT, Taşeron ve Ek Gösterge çıkacak mı, netleşti! Mahkumların erken tahliye olmasını öngören Yargı Reformu ile ilgili açıklama geldi ve 3600 ek gösterge, taşeron ve EYT için süreç hakkında değerlendirme geldi. Meclisin tatile girmesi nedeniyle yargı reformu paketinin yetişmediğini söyleyen Feyzioğlu "Sayın Bakanımızın önayak olmasıyla inşallah bu paketi Ekim ayında çok daha kapsamlı hale getirerek, Meclis'ten çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. 1 Ekim 2019 günü Meclisin açılmasının ardından Yargı Reformu TBMM Genel Kurulu 'na gelecek. Genel Kurul 'dan geçmesi sonrası düzenleme yürürlüğe girecek. Nafaka düzenlemesinin de bu kapsama alınacağı belirtildi.