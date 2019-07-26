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  • Son Güncelleme: 06.08.2019 11:52

ile ilgili haberler gündemden bir türlü düşmüyor

ile ilgili haberler gündemden bir türlü düşmüyor. Bu anlamda flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emekli olmak için günlerini sayanlar EYT ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Son olarak AK Parti'den EYT ile ilgili yeni açıklama geldi dün toplantı yapıldı. Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya gelmişti.

EYT yasası ile ilgili haberler gündemden bir türlü düşmüyor

EYT yasası ile ilgili haberler gündemden bir türlü düşmüyor. Bu anlamda flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emekli olmak için günlerini sayanlar EYT ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Son olarak AK Parti'den EYT ile ilgili yeni açıklama geldi dün toplantı yapıldı. Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya gelmişti.

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