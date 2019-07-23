Bugünkü
Takvim

44 gün sürecek

44 gün sürecek
Adnan Oktar suç örgütü, geçen yıl çökertildi. 171'i tutuklu 226 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Oktar ve çetesinin, 30'u aşkın suça karıştıkları belirlendi. 226 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Davaya bakacak olan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 17 Eylül'de Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda yapılmasına karar verdi. Davanın 44 gün boyunca aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri44 gün sürecek
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri