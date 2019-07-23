44 gün sürecek

Adnan Oktar suç örgütü, geçen yıl çökertildi. 171'i tutuklu 226 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Oktar ve çetesinin, 30'u aşkın suça karıştıkları belirlendi. 226 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Davaya bakacak olan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 17 Eylül'de Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda yapılmasına karar verdi. Davanın 44 gün boyunca aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi.