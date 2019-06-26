Liselere Geçiş Sınavı’nda 565 öğrenci tam puan aldı. LGS şampiyonları hikayeleriyle şaşırttı. Aydınlı Çilem, tarladan zafere ulaştı. Sarıkamışlı ikizlerden Adil, zor koşullar altında birinciliğe adını yazdı, kardeşi de derece yaptı. Gurur listesinde Suriye’den Kilis’e göç eden Muhammet de vardı.
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı. 565 aday tüm soruları doğru cevapladı.
Süper çocuklar başarının sırrını anlattı: Cep telefonundan uzak durmak, kitap okumak, düzenli çalışmak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.