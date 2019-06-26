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Liselere Geçiş Sınavı’nda 565 öğrenci tam puan aldı. şampiyonları hikayeleriyle şaşırttı. Aydınlı Çilem, tarladan zafere ulaştı. Sarıkamışlı ikizlerden Adil, zor koşullar altında birinciliğe adını yazdı, kardeşi de derece yaptı. Gurur listesinde Suriye’den Kilis’e göç eden Muhammet de vardı.




Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı. 565 aday tüm soruları doğru cevapladı.
Süper çocuklar başarının sırrını anlattı: Cep telefonundan uzak durmak, kitap okumak, düzenli çalışmak.

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