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  • Son Güncelleme: 30.05.2019 17:49

bitti mi, neden final yaptı? tarihte nerede, ne zaman, nasıl öldü? ?

bitti mi, neden final yaptı? Diriliş Ertuğrul 1 ekranlarının yoğun ilgiyle takip edilen dizisiydi. Diriliş Ertuğrul dün final bölümüyle ekranlara geldi ve hayranlarını üzdü. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olacak olan dizisi Ekim ayında TRT 1'de yayınlanmaya başlayacak. Dizinin çekimleri özel hazırlanan dev platoda yaz aylarında başlayacak. Ünlü oyuncu Burak Özçivit ise rolünü canlandıracak. 1258 yılında Söğüt'te dünyaya gelen Osman Gazi, Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahı olan Türk hükümdardır. Dedesi Süleyman Şah, büyükannesi Hayme Hatun babası ve annesi Halime Hanım'dır. Peki Ertuğrul Gazi tarihte nerede, ne zaman, nasıl öldü? ?

Ertuğrul Gazi tarihte nerede, ne zaman, nasıl öldü?

Diriliş Ertuğrul bitti mi, neden final yaptı? Ertuğrul Gazi tarihte nerede, ne zaman, nasıl öldü? Ertuğrul Gazi'nin çocukları kimdir? TRT 1 ekranlarının merakla takip edilen dizisi Diriliş Ertuğrul, bu akşam yayınlanan final bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Ertuğrul Gazi'den sonraki dönemi anlatacak olan Diriliş Osman ise Ekim ayında yayınlanmaya başlayacak. İşte Diriliş Ertuğrul bitiyor mu? Neden final yaptı? Merak edilen detaylar haberimizde... TRT 1 ekranlarında sezondur yayınlanan Diriliş Ertuğrul görkemli bir finalle veda etti. Diriliş Ertuğrul finalinde büyük savaş başladı. Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde Ertuğrul Bey, obayı Osman'a emanet ederek veda etti. Batı Anadolu'da Anadolu Selçukluları'na bağlı bir uç beyi olarak faaliyetlerini sürdüren Ertuğrul Gazi, Cimri olayından sonra Bizans sınırlarına gelen Selçuklu Sultanı III. Gıyâseddin Keyhusrev'i karşılamış ve ona bağlılık bildirip hediyeler takdim etmişti (1279)

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