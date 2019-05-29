Diriliş Ertuğrul dizisi efsane bir bölümle ekranlara veda ediyor. Yeni sezonda Osman Gazi'nin hayatını anlatan Diriliş Osman dizisi izleyici karşısına çıkacak. Dizinin izleyicileri "Diriliş Osman'da yeni sezonda kimler olacak?" sorusuna yanıt arıyor.

DİRİLİŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Diriliş Osman'da Osman Gazi karakterini Burak Özçivit canlandıracak. Dizide henüz yer alacak oyuncular belli olmadı.

HANGİ KARAKTERLER OLACAK?

Osman Gazi

Rabia Bala Hatun

Gündüz

Savcı

OSMAN GAZİ'NİN ÇOCUKLARI

Orhan, Alâeddin Paşa, Melik Arslan Bey

Fatma Hatun, Çobanbey, Hamid Bey, Ertugrul Bey, Pazarlı Bey

RABİA BALA HATUN'U KİM CANLANDIRACAK?

Osman Gazi'nin eşi Rabia Bala Hatun'u canlandıracak kişi en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. Ancak henüz netlik kazanmadı.

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu Diriliş Osman olarak devam edecek. Yeni sezonun hangi tarihte başlayacağı henüz belli değil ancak bir önceki sezonlara baktığımızda Diriliş Osman'ın 2019 Eylül ya da Ekim ayında başlayacağı tahmin ediliyor.