Diriliş Ertuğrul dizisi efsane bir bölümle ekranlara veda ediyor. Yeni sezonda Osman Gazi'nin hayatını anlatan Diriliş Osman dizisi izleyici karşısına çıkacak. Dizinin izleyicileri "Diriliş Osman'da yeni sezonda kimler olacak?" sorusuna yanıt arıyor.
DİRİLİŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?
Diriliş Osman'da Osman Gazi karakterini Burak Özçivit canlandıracak. Dizide henüz yer alacak oyuncular belli olmadı.
HANGİ KARAKTERLER OLACAK?
Osman Gazi
Rabia Bala Hatun
Gündüz
Savcı
OSMAN GAZİ'NİN ÇOCUKLARI
Orhan, Alâeddin Paşa, Melik Arslan Bey
Fatma Hatun, Çobanbey, Hamid Bey, Ertugrul Bey, Pazarlı Bey
RABİA BALA HATUN'U KİM CANLANDIRACAK?
Osman Gazi'nin eşi Rabia Bala Hatun'u canlandıracak kişi en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. Ancak henüz netlik kazanmadı.
DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu Diriliş Osman olarak devam edecek. Yeni sezonun hangi tarihte başlayacağı henüz belli değil ancak bir önceki sezonlara baktığımızda Diriliş Osman'ın 2019 Eylül ya da Ekim ayında başlayacağı tahmin ediliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.