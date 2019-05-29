Diriliş Ertuğrul final izle: Diriliş Ertuğrul final bölümü yine heyecan dolu oldu. TRT 1'de her çarşamba ekranlara gelen dönem dizisi Diriliş Ertuğrul 150.bölümüyle izleyenlere veda etti. 70'ten fazla ülkede yayınlanan ve dünyanın en çok takip ettiği diziler arasında yer alan Diriliş Ertuğrul'da final yapıldı. Peki Diriliş Ertuğrul'un bitimiyle birlikte devam dizisi olacak ve başrolünde Burak Özçivit'in yer alacağı Diriliş Osman dizisi ne zaman başlayacak? Yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği senaristliğini ve yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın yaptığı konuşuldu. Dizi yeni sezonda Diriliş Osman ismiyle ekrana gelecek. Yeni sezonda ise başrol Osman Bey olacak. Tabi bu hikayenin değişeceği ve dizide zaman kaymasının olacağını gösteriyor. Diriliş Ertuğrul 150.bölüm final son bölümünü TRT 1'den izleyebilirsiniz.

Yeni sezonun hangi tarihte başlayacağı henüz belli değil ancak bir önceki sezonlara baktığımızda Diriliş Osman'ın 2019 Eylül ya da Ekim ayında başlayacağı tahmin ediliyor.