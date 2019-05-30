TRT 1 ekranlarında 150. bölümü ile ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul dizisi, sezon finali yaptı. Ertuğrul Gazi'nin yaşamını içeren bölümler sona ererken, dizinin gelecek sezon itibariyle ise Diriliş Osman ismiyle ekranlarda olacağı öğrenilmişti. Yeni sezonda Burak Özçivit ile anlaşan dizinin yapımcıları ise, merak edilenler hakkında ilk kez konuştu. Diriliş Ertuğrul"un yapımcısı Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada önemli ifadelere yer verdi haberimizde değindik. Diriliş Ertuğrul 150. bölümde Ertuğrul Bey Berkehan'ın yanına giderken yolda Arıkbuka tarafından tuzağa çekilmişti buna karşı hazırlıklı olan Ertuğrul Bey ve Alplar Arıkbuka ve adamlarını etkisiz hale getirip Artıkbuka'yı öldürecekken o yine kaçmayı başarmıştı